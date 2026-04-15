Poeta marilor iubiri și a stilului non-conformist

Renee Annie Cassian este un nume într-un act de identitate, intrat în arhivele istoriei literaturii române. Este numele de la Starea Civilă care aparține poate celei mai non-conformiste poete din România, Nina Cassian. Ne-a părăsit într-o zi de 15 aprilie a anului 2014, la aproape 90 de ani.

Nina Cassian s-a născut la Galați în data de 24 noiembrie 1924. A scris prima poezie la 5 ani, dar a debutat public la 21 de ani și a scris până la adânci bătrâneți. Într-un interviu, spunea că de la 30 de ani, a încetat să mai fie interesată de scara socială. Asta n-a scutit-o însă de celebritate dar și de neplăceri. Va pleca din țară în ultimii ani ai comunismului și a mai prins aproape 30 de ani de democrație. A iubit trei soți și o mulțime de bărbați. De Jurnalul ei intim, mulți aveau frisoane. Securitatea o urmărea pas cu pas....

Nina Cassian a debutat în 1945, iar versurile sale au fost rapid considerate decadente. Se adaptează și scrie în stil realist-socialist apoi trece la poeziile pentru copii, unde excelează. Deși după ce va rămâne în Occident, opera sa a fost scoasă din edituri și librării, una din poeziile sale a rămas la finalul anilor 80 (ca și un text în proză al Anei Blandiana de altfel), în manualele de Limba Română de la clasele primare.

Nina Cassian a fost prinsă de „flama” erotismului de la 15 ani. Era la Craiova, în 1939, când s-a îndrăgostit nebunește. Evident, dragostea a fost una platonic-obsesivă. A lăsat în urmă povestea respectivă abia în 1959, la 35 de ani, deși se căsătorise între timp de două ori, cu Vladimir Colin, de care va divorța rapid, apoi se va căsători cu un alt scriitor Al.I. Ștefănescu, numit de ea Ali care va muri în 1984.

Căsnicia pentru Nina Cassian a fost o convenție. Dacă de Colin a divorțat repede, neuitând de iubirea ei de la 15 ani, Ali i-a tolerat iubirile fără număr cum se zice. Nina Cassian va spune mai târziu, că ea vedea iubirile în afara căsniciei nu ca pe înșelarea soțului. Spunea că pâraiele alimentează marile râuri și fluvii, Fluviul era dragostea casnică, iubirile erau afluenții, pâraiele. A avut un Jurnal Intim în care a scris multe din relațiile sale. Marin Preda avea coșmaruri referitor la ziua în care ar fi devenit public acel jurnal.

Marin Preda și Ion Barbu au fost adorați de Nina Cassian. Deși istoria literaturii române spune că Aurora Cornu l-a convins ca soție pe Marin Preda să scoată primul volum al Moromeților la mijlocul anilor 50 ai secolului XX, Nina Cassian spune că ea i-a creionat personaje feminine prin desene și că l-a stimulat să scrie Moromeții. Ion Caraion, turnătorul la Securitate nota conștiincios că Marin și Nina se iubeau fizic pe dușumeaua din biroul lui Marin de la Editura Cartea Românească. Numele de „cea mai încântătoare femeie urâtă” i-a fost atribuit de criticul Alex Ștefănescu.

A treia căsnicie a avut-o când părăsise România. De fapt, Nina Cassian primise acceptul să poată participa la un Congres internațional dedicat poeților și se afla în SUA, când inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat pentru dizidența și criticile sale la adresa modului cum Ceaușescu reparase clădirile afectate de cutremurul din 1977. Torturat, bătut, inginerul Ursu va muri în temnițele Securității, cei considerați a fi responsabili direcți de moartea lui fiind absolviți de vină după un lung proces. Aflând de arestarea lui Ursu, Nina Cassian a decis să rămână în SUA, fiindcă mai mult ca sigur, în România, ar fi ajuns arestată.

Poeta Nina Cassian a inventat o limbă, mai exact multe cuvinte în poeziile sale. Ion Barbu, la debut, a rămas uimit, i-a permis să publice inițial poeziile care aveau cuvinte comune.

S-a afirmat că însuși Nichita Stănescu ar fi făcut parte din colecția ei de iubiți. Este posibil ca „sparga”, limba creată de ea, să fi influențat „limba poezească” a lui Nichita. Evident, istoria a reținut că Nichita ar fi avut altă muză.