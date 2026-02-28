Poduri de flori peste Prut. Când va fi dat în exploatare podul Ungheni-Ungheni. Foto

Republica Moldova. Podul de Flori peste Prut, care va lega municipiul Ungheni din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, va fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Anunțul a fost făcut de autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului, care susțin că lucrările avansează, iar obiectivul intră în etapa finală de execuție.

Construcția este considerată un proiect istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă edificat peste Prut după mai bine de șase decenii. Noua infrastructură va consolida legătura rutieră și economică dintre Republica Moldova și România și va facilita conexiunea directă la rețeaua europeană de transport.

Secretarul de stat al Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a declarat că șantierul este activ atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al României.

„Podul de Flori avansează rapid! Lucrările la Podul de Flori Ungheni (RO) – Zagarancea (MD) evoluează pe ambele maluri ale Prutului. Construim primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani - un proiect istoric pentru conectivitatea dintre Republica Moldova și România”, a declarat Mircea Păscăluță.

Potrivit oficialului, pe partea Republicii Moldova structurile sunt în plină execuție, iar pe malul românesc a început montarea tablierului metalic, un moment esențial în realizarea suprastructurii podului.

La rândul său, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat „vești bune de la Prut”, direct de pe șantier. Oficialul român a precizat că, în județul Iași, a început montarea tablierului metalic pe prima deschidere a podului, între culee și pilă. Elementele metalice sunt produse la Satu Mare, iar pila și culeea au fost deja finalizate.

Pe partea Republicii Moldova, culeea este finalizată până la nivel de suprastructură, se lucrează la cofrarea elevațiilor pilei, iar în perioada imediat următoare urmează turnarea betonului.

„Până la sfârșitul săptămânii viitoare, se va turna și ultima elevație a podului”, a anunțat oficialul român, menționând că termenul de finalizare este „maximum până în luna iulie”.

Proiectul este finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), valoarea investiției fiind de aproape 35 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Noua construcție va lega Autostrada Unirii A8 din România de infrastructura rutieră din Republica Moldova, asigurând o conexiune directă la rețeaua transeuropeană de transport.

Autoritățile de la Chișinău și București susțin că Podul de Flori reprezintă cea mai importantă structură de infrastructură de transport construită peste Prut și un pas major în procesul de interconectare a celor două state. Până în 2030, România și Republica Moldova își propun să construiască alte patru poduri rutiere peste Prut, la Stânca – Costești, Bumbăta – Leova, Fălciu – Leca și Răducăneni – Bărboieni, pentru a extinde și mai mult legăturile rutiere transfrontaliere.

Podul de Flori de la Ungheni este mai mult decât o lucrare de infrastructură, este un simbol al cooperării strânse dintre România și Republica Moldova și al angajamentului comun față de un viitor european. Finalizarea acestui proiect va aduce beneficii semnificative pentru ambele țări, facilitând comerțul, turismul și schimburile culturale, și contribuind la o mai bună integrare regională.