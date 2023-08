Podul de la Brăila, subiect de glume. Nu există riscul să cădeți în Dunăre

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a dat asigurări că podul este cât se poate de rezistent, și că nu există pericolul ca autocamioanele sau autoturismele care trec peste acesta, să ajungă în Dunăre.

Grindeanu a răspuns, astfel, unor comentarii apărute pe rețele de socializare în care se arată că din cauza acestor denivelări foarte mari din asfalt, șoferii se supun la riscuri.

„Eu am trecut în acest week-end. Am fost la Galați și am mers și pe pod. Am văzut unele articole care spuneau că sar camioanele în Dunăre de la denivelări și așa mai departe… Eu înțeleg exagerările și înțeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru: la anumite temperaturi, există restricții de tonaj. Asta e. Nu e doar pe podul de la Brăila, ci peste tot. Nu au fost respectate, înțeleg. S-a ajuns la acele denivelări pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila cauzate de nerespectarea restricțiilor”, a spus Grindeanu.