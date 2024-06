Economie Podcast „Picătura de business”. Omnia Gusti cucerește lumea afacerilor. Compania care furnizează materii prime de calitate pentru industria HoReCa







Noua ediție a podcastului „Picătura de business” l-a avut ca invitat pe Marian Anghel, general manager la Omnia Gusti. Compania s-a remarcat prin creșterea uimitoare înregistrată, în ultimii ani, în domeniul furnizării de materii prime și echipamente pentru cofetării. Produsele oferite clienților vin cu un standard impus de calitate.

În cazul Omnia Gusti, vorbim de 6 ani de creștere constantă. În anul 2017, compania avea o cifră de afaceri de 600.000 de euro. Marian Anghel a preluat compania un an mai târziu. După cum spun românii, „omul sfințește locul”. Alături de echipa sa, Marian a adus crescut business-ul în ritm accelerat – pentru 2024, cifra de afaceri preconizată este de 40 de milioane de euro, a povestit antreprenorul în cadrul podcastului.

Un nou început pentru Omnia Gusti

Marian Anghel vine cu o experiență importantă în spate – a lucrat în industria materiilor prime pentru cofetării, patiserii și HoReCa timp de 20 de ani înainte de a prelua Omnia Gusti. „Principala mea provocare era să mă bage cineva în seamă. Aveam doar 20 de ani. Dacă mă întorc în timp, atunci când eram foarte tânăr și nu aveam experiență, pare că a fost mai ușor. Acum, trebuie să fii foarte bun în meseria ta, altfel piața asta nu te mai lasă să greșești. Este normal pentru că devine o piață matură”, a declarat Marian Anghel în cadrul podcastului.

Marian a povestit că a preluat afacerea în 2018, când Omnia Gusti avea doar trei angajați. „Compania era în piață din 2010 și erau, oarecum, în nișa aceasta de profil pe zona de ingrediente pentru patiserie. Prin ideea mea de a construi o companie în această industrie, mi-a fost la îndemână să îi preiau pe ei, să am unde să mă duc la serviciu a doua zi”, a explicat invitatul.

Creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri

Potrivit datelor financiare, în primul an de la preluarea companiei, Omnia Gusti a crescut de la 600.000 de euro cifră de afaceri, până la suma de 1,5 milioane de euro. Ritmul a fost în continuare unul ascendent, ajungând la 3,5 milioane de euro în 2019. Care este secretul? Adaptarea la nevoile pieței, multă muncă și produse de calitate.

„Am avut un obiectiv foarte clar, am știut ce îmi doresc și am înțeles oarecum și ce nevoi are piața și ne-am adaptat. Este vorba de multă muncă și, evident, de experiența mea din trecut, de 20 de ani în această piață, care ne-a ajutat să atingem repede aceste cifre. Piața este avidă după servicii de calitate și produse bune. La momentul acela, erau câțiva jucători, doi sau trei, care făceau oarecum același lucru. Doar că noi am venit mult mai aplicați și ne-am ocupat doar de ingrediente pentru cofetărie, nimic altceva”, a povestit invitatul.

Chiar și pe timp de criză, afacerea a mers bine. În pandemie, Omnia Gusti a continuat să crească. În 2020, compania a deschis o nouă filială la Timișoara și a încheiat cu o cifră de afaceri de 7 milioane de euro.

Totuși, acestea nu sunt singurele cifre care surprind creșterea afacerii. De la preluarea companiei, portofoliul de produse a crescut într-un an de la 100 la 1.500. În prezent, compania oferă o gamă de 5.000 de articole. În 2018, Omnia Gusti avea în jur de 30 de clienți și 3 angajați. În prezent, vorbim de 4.000 de clienți și 150 de lucrători în echipă.

Infrastructura companiei și investiții

Compania deține în acest moment șapte filiale, cu depozite, birou de vânzări și toată logistica necesară. De asemenea, se are în plan deschiderea unor noi locații în acest an.

„Avem aproximativ 100 de mașini pentru agenți și livrări. Depozităm aproximativ 15.000 de paleți cu congelare și refrigerare, ambient. De la 1 ianuarie, ne mutăm într-o nouă facilitate cu încă 8.000 de paleți capacitate de stocare. Noua locație se află pe linia de centură, lângă București. O altă locație, în Cluj, va fi deschisă în octombrie, pregătim echipa. 15.000 de paleți înseamnă aproximativ 12.000 de tone și depozitele sunt pline de materie primă”, a spus managerul general.

Omnia Gusti are o prezență importantă în piața ingredientelor pentru cofetării. Valoarea acestui sector se ridică la aproximativ 120 de milioane de euro, iar compania reprezintă 20% din piață. Afacerea nu se bazează doar pe zona cofetăriilor, ci vinde tot ce ține de materii prime pentru HoReCa.

Marian Anghel a precizat în cadrul podcastului că afacerea sa nu cumpără de la producători români, totul fiind importat din diferite state. Motivul este simplu: nu există producători specializați pe materii prime în România. În general, producătorii români sunt axați pe produse pentru retail.

„Noi, tot ce facem importăm. Suntem printre liderii de piață ai segmentului. Importăm frișcă naturală premium din Belgia, ciocolată veritabilă de la unul dintre cei mai mari producători din lume, piureuri de fructe din Franța, de la Bonne Mama, cel mai mare producător de gemuri la nivel mondial, pe care îl regăsești în hoteluri”, a explicat Marian.

Consultanță și know-how

O afacere de succes trebuie să rămână într-o relație bună cu clienții. Omnia Gusti le oferă acestora consultanță și sfaturi, date de specialiști în domeniu. „De la început, noi am avut tehnicieni în zona de cofetărie, cu experiență bună, chefi care s-au școlit în afara țării, la instituții de renume. Avem colegi care vizitează clienții din toată țara, cofetării și restaurante, le dau rețete noi și îi învață ce să facă. Noi venim cu un know-how. Mergem la partenerii noștri din afară și ne școlim. Încă mergem la training-uri constant. Producătorii ne arată la ce se poate folosi un produs, vin rețete noi și tot ce învățăm afară venim și le arătăm clienților”, a afirmat invitatul podcastului.

Piața produselor de cofetărie se ridică la 120 de milioane de euro pe an. Astfel, vorbim de 150.000 de ingrediente specifice. Doar la nivelul segmentului de ciocolată, vorbim de 12.000 de tone anual. Piața ciocolatei este însă una segmentată: 3.000 de tone sunt folosite în zona de cofetărie-bombonerie, 2.000 de tone în industrie și 5.000 de tone în zona de retail. Potrivit spuselor antreprenorului, consumul ajunge la 8 kilograme de ciocolată pe cap de locuitor.

Materie primă din Belgia

Expertul a evidențiat faptul că în România nu se produce ciocolată, ci în schimb, se folosește ca materie primă pentru realizarea diferitelor produse. „80% din materia primă, adică ciocolata, vine din Belgia în România. Ei au făcut primii pași în acest domeniu. Poate că ei chiar au descoperit-o. Sunt sute de ani de când Belgia produce ciocolată și au început cu manufactura. Noi, la nivel teoretic, suntem cu tot ce înseamnă consum de ciocolată, inclusiv retail, pe locul 10 în Europa” a explicat Marian Anghel.

Provocările pieței

Cele mai mari provocări în sectorul în care Omnia Gusti activează sunt tarifele. Mai exact, să poți avea ciocolată la un preț rezonabil. Prețurile la prăjituri sau bomboane au crescut destul de mult, cu 30-40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, unii cofetari au luat măsuri. Aceștia folosesc în rețete mai puțină ciocolată sau diverși înlocuitori, mai mult aluat sau chiar ciocolată vegană. O instabilitate a situației fost dată de un important jucător care a ieșit de pe piață: Italia.

„Italia exportă destul de multă ciocolată în România, 20% din piața. Asta înseamnă chiar 1.000 de tone. Țara, în momentul acesta, este afară din piață pentru că prețurile sunt foarte mari. Prețul zilei la ciocolată este cu poate 50% mai mare decât avem noi în stoc. Este o provocare astăzi să ai stoc de materie de ciocolată. Pentru că prețurile au crescut foarte mult”, a spus Marian.

Creșterea prețurilor la ciocolată

Compania se bucură de noroc. S-au realizat investiții în stocuri și au reușit să păstreze un echilibru în piață, în ciuda fluctuațiilor de preț. „Noi ne-am străduit să avem stocuri, am investit în ele. Am transmis produsele noastre către clienți fără modificări mari de preț, am reușit să ținem un echilibru. Stocurile pe care le avem se vor termina prin septembrie, când vine recolta nouă”, a adăugat antreprenorul.

Piața ciocolatei se confruntă cu multe dificultăți, de la prețul boabelor de cacao care s-a triplat în ultimul an, la tarifele pentru untul de cacao. Acesta a crescut de 10 ori față de prețurile din aceeași perioadă a anului trecut. „Sunt foarte multe motive pentru care tarifele sunt mari, legate de sustenabilitate, de defrișări, de ce se întâmplă în țările care produc, de fermierii care au nevoie de mai mulți bani. Cred că jumătate din problemă o reprezintă lipsa cantității suficiente de materie primă”, a explicat Marian Anghel.

Lipsa forței de muncă specializate

Un alt impas cu care piața se confruntă este lipsa forței de muncă calificate. Nu există școli care să pregătească cofetarii, iar angajarea unor experți este un lucru foarte dificil. „O provocare în piața noastră este lipsa forței de muncă specializate. Școli de cofetărie nu avem, sunt privați cei care fac cursuri și specializează oameni aici. Totuși, mă bucur foarte tare că salariile din România nu îi mai împing pe oameni să plece din țară, pentru că au devenit rezonabile. Situația se va regla încet-încet, dar e un proces lung”, a explicat managerul general al companiei.

Legile par să nu ajute sectorul cu valul creșterii prețurilor și lipsa forței de muncă. „Prin legile date de guvernanții noștri nu știm astăzi ce se va întâmpla în ianuarie anul viitor. Nici măcar nu știm ce se întâmplă în septembrie. Lipsa predictibilității fiscale, este pentru noi o problemă într-o piață în care marjele de profit nu sunt atât de mari. Profitul mediu în piață este de 3-3,5%”, a adăugat Marian Anghel.

Ca planuri de viitor, Omnia Gusti își dorește să acopere cât mai bine piața din România la nivelul materiilor prime pentru cofetării, dar și HoReCa. În următorii cinci an, se dorește atingerea unei cifre de afaceri de 100 de milioane de euro, dar și creșterea numărului de angajați la 400.