PNL Timiș, transfer politic spectaculos

"Ideile sale vor aduce valoare adăugată partidului”, a declarat Marilen Pirtea, președintele PNL Timiș, despre noul său coleg de partid, Raul Olajos, considerat cel mai important transfer de când acesta conduce filiala Timiș. A fost candidat la Primăria Timișoara din partea formațiunii condusă de Dacian Cioloș. Și un adept al reformării partidelor. " În administrația locală vom plăti dacă nu facem reformă și în partide", spune proaspătul libaral.

Raul Olajos, dat afară din USR pentru delict de opinie

Raul Olajos a fost membru USR, lider al grupului consilierilor județeni ai USR în Consiliul Județean Timiș. A fost exclus din partid pentru "delict de opiniȚ. Fost lider al REPER și PLUS, candidat la Primăria Timișoara, Raul Olajos, a devenit liberal cu acte.

Raul Olajos are 45 ani, din care peste 22 de ani spune că sunt dedicați educației sale și tot la fel de mulți carierei profesionale. Se declară " bănățean român, cu origini maghiare și germane". Este absolvent al UVT, al Facultății de Științe Economice în 2001 și al Facultății de Științe Politice și Filosofie, specializarea Filosofie în 2003. "Cele două domenii mi-au creionat viața profesională, din 2003 fiind pe rând: Profesor, Economist-Analist, Director Economic, Expert Judiciar, Director General și Consultant de Business Management. În cariera mea profesională mi-am asumat proiecte de reorganizare structurală a unor companii aflate în dificultate, o sarcină de care marea majoritate a managerilor fug".

Raul Olajos, admirator al lui Ilie Bolojan

Spune că nu a venit în PNL într-o perioadă de alegeri, să fie pus pe liste, pe un post. "Nu am crezut vreodată că o să am sigla aceasta în spate. Dar uite că viața politică ne pune în contexte provocatoare. După rezultatele prezidențiale, după ce Ilie Bolojan a preluat președinția, am simțit un imbold. Nu o dată am dat ca exemplu conducerea administrativă din Bihor. Chiar dacă era de la PNL", a mărturisit Raul Olajos. Speră că formațiunile politice se vor reforma pentru a nu se compromite.

" Am un mare respect pentru apetitul de reformă. În administrația locală vom plăti dacă nu facem reformă și în partide.Sunt disciplinat în limita jocurilor politice. Singurul lucru este să nu ne compromitem. Dacă voi avea ocazia să stau alături de conducerea PNL pentru a realiza reorganizarea va fi foarte bine.Și la nivel național, nu se poate fără reorganizarea partidelor.”", a spun noul membru al PNL Timiș.