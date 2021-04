PNL răspunde acuzațiilor aduse de Tudor Chirilă. Acesta a declarat, într-un interviu că nu au făcut suficient pentru a susține sectorul artiștilor în perioada pandemiei. El a acuzat faptul că Guvernul nu a caută bani pentru susținerea acestui domeniu.

Replica a venit, într-o intervenție la Antena 3, de la senatorul PNL Virgil Guran, care a fost consilierul lui Ludovic Orban pe vremea când era prim-ministru. Senatorul liberal a ținut să precizeze că Ludovic Orban a făcut cât a putut.

Cântărețul Tudor Chirilă a acuzat Guvernul, într-un interviu, că nu dorește să găsească bani pentru a susține sectorul cultural. Acesta a fost grav lovit de pandemie dat fiind că nu au mai putut fi organizate spectacole live la care să se vândă bilete.

„Pandemia nu ţine de Orban, dar promisiunile electorale ţin de Orban şi de Cîțu. Pandemia nu ţine de el, am înțeles, dar în momentul în care îţi asumi că vrei să rezolvi această problemă, o rezolvi. Dacă vrei să găseşti bani pentru acest sector îi găseşti”, a spus Tudor Chirilă, într-un interviu.

PNL susține că nu a făcut promisiuni populiste

În replica, senatorul Virgil Guran a declarat că sumele plătite artiștilor de către stat au fost în funcție de cotizațiile pe care aceștia le-au făcut la bugetul de stat.

„Ludovic Orban s-a ținut de cuvânt cât a fost premier. În plus, nu știu ce i s-a promis lui Tudor Chirilă. Nu cunosc situația. Artiștii și-au primit banii de la Guvern. Știu că unii au primit 4000 lei pe lună, alții 4000 euro pe lună. Depinde de cât au cotizat și declarat la stat din venituri. Atât s-a putut din păcate”, a spus Virgil Guran.

Senatorul PNL a spus că atât poate să facă statul în prezent pentru sectorul artistic. El a spus că PNL nu a făcut promisiuni populiste în campania electorală, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatul alegerilor.

„Asta este situația. Atât are statul în momentul de față. E dreptul oricui să ne critice, dar să spunem că cei care ne-au sprijinit trebuie să primească neapărat ceva în plus față de ce este normal… asta e o greșeală. Noi nu am mers cu chestii populiste, de aceea am și scăzut la ultimele alegeri”, a zis Virgil Guran.