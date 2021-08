Ploşniţele dantelate, denumite şi „tigri” din cauza modelului aripilor, s-au înmulţit peste măsură în ultimii an, după ce au fost aduse accidental în Europa din America de Nord.

În Europa nu există niciun mecanism natural care să țină aceste insecte sub control

Adrian Ruicănescu, cercetător la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj, spune că aceste insecte s-au înmulţit extrem de mult. „Deja există o isterie apropo de ploşniţele dantelate, numite hilar de unii „tigri”. Sunt insecte mici, aparţinând ordinului Hemiptera. Este vorba de 2 specii, originare din America de Nord, care au fost aduse accidental în Europa odată cu plante ornamentale. În propriul lor ecosistem, au evoluat împreună cu alte insecte, plus bacterii şi virusuri, care controlează şi menţin aceste populaţii în limite normale.

În noile areale, aceste insecte nu au duşmani, astfel încât creșterea este exponențială, În general, natura reglează lucrurile, dar în ritmul ei. Dacă intervenim cu substanţe chimice de tip insecticid, nu facem altceva decât să „zădărnicim” apariţia sau adaptarea unor specii autohtone, care ar putea să găsească în aceste ploşniţe o sursă de hrană”, scrie Adrian Ruicănescu pe Facebook.

Insecticidele nu rezolvă problema. Dimpotrivă

Marea problemă este că aceste ploşniţe dantelate sunt foarte agresive, iar înţepăturile lor, pe lângă faptul că sunt dureroase, me pot provoca unele complicaţii. Insectele sunt şi foarte active în această perioadă.

„Întâmplător, în zilele foarte calde, aceste insecte sunt foarte active, zboară pentru a se răspândi pe alţi arbori, iar mai ales, dacă suntem îmbrăcaţi în culori deschise, le atragem şi ne pot pişca. Am tot primit întrebarea ce se poate face. N I M I C ! Aşa cum, după un atac „devastator” al moliei-miniere-a-castanului-sălbatic (Cameraria ohridella) în anii următori, populaţiile acesteia s-au reglat, sperăm că şi populaţiile de ploşniţe dantelate se vor regla. Cea mai bună măsură este să lăsăm Natura să rezolve. Şi să sperăm că o va face. Oricum, orice altă acţiune nu va face altceva decât să amplifice dezastrul. ”, a mai scris biologul. Comentariile nu au întâriziat să apară, iar mai mulţi români, în special din Cluj, Timişoara şi Bucureşti au scris despre experienţele neplăcute cu aceste insecte, cu atât mai mult cu cât înţepăturile lor pot cauza reacţii alergice sau infecţii.

Folosiți antihistaminice!

„Sfatul meu este să avem la noi un unguent antihistaminic. Se găsesc la orice farmacie. Eu nu vreau să fac reclamă la vreun produs. În caz de pişcătură, ajută mult. Şi pe mine m-au pişcat. Şi mă vor mai pişca”, a scris biologul. Adrian Ruicănescu a ţinut să sublinieze că nici dezinsecţiile nu vor avea vreun efect asupra ploşniţelor dantelate, la fel cum, spune el, nu au nici în cazul ţânţarilor. Mai grav este însă că substanţele chimice folosite pentru combaterea dăunătorilor ajung să afecteze grav tocmai insectele folositoare, în special albinele. „În traducere, va afecta în primul rând insectele benefice. Văd că se dă împotriva ţânţarilor. Dar este aceiaşi poveste. Ţânţarii vor rămâne, alte insecte, printre care albinele, nu”, a punctat Ruicănescu, citat de adevărul.ro.