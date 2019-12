Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că Guvernul va analiza oportunitatea interzicerii cumulului pensiei cu salariul în sistemul public. Ministrul a precizat că a propus un mecanism care să permită unei persoane să aleagă între pensie și salariu într-un termen de 15 zile de la adoptarea actelor normative.

Aleșii și judecătorii CCR râmân în categoria privilegiaților

Măsura propusă de Violeta Alexandru nu va fi aplicată persoanelor ale căror pensii nu depășesc salariul minim brut pe țară, aleșilor (parlamentari, primari, consilieri județeni și locali, președinți de consilii județene) și judecătorilor Curții Constituționale.

„În același timp am stabilit faptul că aceste prevederi privind interzicerea cumulului pensiei cu salariu din sistemul public nu vor fi aplicate astfel încât să afecteze un drept, cum este dreptul de a fi ales, așa cum spun și hotărâri ale Curții Constituționale. Cu alte cuvinte, am ținut cont de hotărârile Curții şi am explicat faptul că ele nu se pot aplica aleșilor din plan central și local, respectiv judecătorilor Curții Constituționale”, a explicat ministrul.

Violeta Alexandru spune că astfel de situații „generează uneori blocaje, în sensul în care cu greu pot intra în sistemul public persoane tinere care doresc să desfășoare o activitate în instituțiile publice, prin faptul că posturile sunt ocupate de persoane care se pensionează și care se reîntorc după ce încasează pensia”.

Angajatorii vor trebui să notifice în termen de cinci zile Casele teritoriale de pensii în legătură cu persoanele care se află într-o asemenea situație și a fost prevăzută o formulă de penalizare pentru cei care nu respectă această obligație.

Polițiștii amenință cu plecări în masă

Premierul Ludovic Orban spune că pensiile militarilor vor rămâne la fel, pe modelul din NATO, în timp ce pentru toate celelalte trebuie să primeze contribuția.

Singurii angajați din MAI care nu vor primi pensii speciale sunt polițiștii, în timp ce jandarmii, pompierii și ofițerii SRI și SPP rămân în listă. Polițiștii sunt excluși fiindcă instituția lor a fost demilitarizată.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor, Dumitru Coarnă, este contrariat de declarația premierului, dar și de proiectul de lege prin care polițiștii sunt excluși din categoria celor care primesc pensii speciale.

El le-a recomandat polițiștilor să se pensioneze în masă. În condițiile în care există deja un deficit de 20.000 de oameni în Poliția Română, un asemenea val de plecări ar pune în pericol siguranța cetățenilor. „Să primim pensii pe baza contributivităţii ar fi o prostie când noi, toată viaţa, am lucrat în condiţii de tensiune, de pericol. Mulţi colegi au murit în timpul serviciului, în timp ce îşi făceau datoria”, a spus Coarnă. Acesta a mai spus că la Poliție nu se închide niciodată, că se lucrează în foc continuu.

În ceea ce privește pensiile magistraților, premierul spune că lasă decizia în seama Parlamentului, unde există mai multe proiecte de lege.

Săptămâna trecută, Senatul a aprobat, cu unanimitate, amânarea pensionării anticipate a magistraţilor cu doi ani, până în 2022.

