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Platforma Work in Romania este din nou funcțională. Anunțul făcut de ministrul Muncii, Florin Manole

Platforma Work in Romania este din nou funcțională. Anunțul făcut de ministrul Muncii, Florin Manolesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Angajatorii din România pot relua procedurile pentru recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, după ce platforma oficială Work in Romania a redevenit operațională. Anunțul a fost făcut miercuri seară de ministrul Muncii, Florin Manole, care a confirmat că blocajul tehnic și administrativ a fost depășit, conform news.ro. 

Platforma Work in Romania este din nou funcțională. Anunțul făcut de ministrul Muncii, Florin Manole

Ministrul a subliniat că reluarea activității pe portalul dedicat forței de muncă străine vine la scurt timp după angajamentul asumat public pentru deblocarea situației. Oficialul a ținut să le mulțumească instituțiilor și partenerilor care au contribuit la remedierea problemelor.

”Am promis că în 10 zile rezolvăm problema. Platforma work in Romania e din nou funcţională. Mulţumesc tuturor colegilor de la ANOFM, MAI, IGI, Cancelarie. Şi nu în ultimul rând mulţumesc partenerilor sociali de la IMM România - dialogul şi încrederea se dovedesc uneori cele mai importante resurse”, a transmis Florin Manole.

Florin Manole

Florin Manole. Sursa foto: Facebook/Petre Florin Manole

De ce fusese blocată platforma Work in Romania

Problemele de funcționare ale portalului au început la jumătatea lunii septembrie, când mai multe secțiuni esențiale ale site-ului au fost dezactivate. Măsura a venit ca urmare a unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel București, care a decis suspendarea executării Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale nr. 1073/2026.

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Acest act normativ este cel care stabilește lista ocupațiilor deficitare din economia românească, pe baza căreia companiile pot recruta muncitori din state non-UE.

Ce proceduri au fost oprite și cine a contestat ordinul

Pe durata suspendării, un mesaj afișat pe platforma Work in Romania îi informa pe utilizatori că sunt blocate fluxurile de lucru pentru înregistrarea și autorizarea angajatorilor. De asemenea, fusese oprită și depunerea cererilor unice necesare pentru obținerea vizelor de lungă ședere de tip D/AM2.

Decizia instanței de suspendare a ordinului ministerial a fost luată într-un litigiu deschis de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, în calitate de reclamant, împotriva Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

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