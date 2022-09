Platforma naționalistă construită în jurul AUR. Pe cine se bazează George Simion ca să răstoarne guvernul

Un număr de 10 partide de opoziție, care s-au reunit la inițiativa Partidului Ecologist Român au creat un grup de lucru pentru constituirea unei platforme politice comune, în jurul AUR. Partidul condus de George Simion este singurul care are o reprezentare parlamentară consistentă.

„Cele 10 partide au stabilit să se reîntâlneacsă în următoarea perioadă pentru a găsi consens în privința denumirii platformei şi pentru a discuta aplicat proiectele comune. Este un moment important care naşte o alternativă politică serioasă pentru români dar şi o lungă colaborare pentru partidele neparlamentare de opoziție”, se arăta într-un comunicat transmis de PER.

Conform sursei citate, din viitorul pol nationalist – suveranist vor face parte Blocul Unității Naționale, Partidul Neamul Românesc, Partidul România Noastră, Partidul Socialist Român, Partidul Forța Națională, Partidul România Mare, Partidul Național Țărănesc Creştin Democrat, Partidul Alianța Renaşterea Națională, Partidul Natiunea Română și Partidul Ecologist Român.

„La următoarea întâlnire, se va dezbate formula de colaborare cu un partid parlamentar”, au mai transmis liderii PER, în comunicatul de presă. Aceștia se referă, cel mai probabil la strângerea relațiilor cu AUR, partidul în jurul căruia se va constitui platforma politică.

O grupare a partidelor de buzunar

Cu excepția AUR, formațiunile care vor face parte din viitoarea platformă sunt foarte mici, fără șase să se apropie de pragul electoral. Singurele care au avut un nume, în trecut, dar au dispărut din prim-planul scenei politice sunt Partidul România Mare și Partidul NAțional Țărănesc Creștin Democrat.

Pentru a-și face loc, o parte dintre aceste mici partide promovează o retorică antieuropeană bazată pe teoria conspiraționistă a dușmanului din afară care vrea să ne facă rău. Mai mult, dacă în trecut antimaghiarismul era una dintre principalele teme, favorite, ale acestor partide, acum, Ungaria este dată ca exemplu pozitiv.

În februarie 2022, Partidul România Noastră, promova un astfel de mesaj, acuzându-i pe politicienii români că stau supuși în fața partenerilor occidentali.

„1. Președintele Poloniei este în China pentru relații comerciale avantajoase. 2. Ungaria primește gaz de la Rusia de 5 (cinci ori mai ieftin). Numai noi nu ne putem opri din lins dosul «partenerului strategic » și ne trimitem sparangheliștii și căpșunăresele la «produs »”, se arată în mesajul Partidului România Noastră.

George Simion contestat de noii parteneri

Lunile trecute, reprezentanții Partidului Națiunea Română l-au contestat pe George Simion pentru scandalul provocat în Parlament, când George Simion l-a luat de ceafă pe Virgil Popescu, ministru al Energiei.

„Parlament de Africa! Putem să o comparăm fără să greșim cu cele din Tanzania sau Etiopia! Este o acută și gravă degradare a nivelului de civilizație și respect într-o instituție ce reprezintă România”, transmitea pe Facebook, președintele John Ion Banu Mușcel.

Acum nimic nu-l împiedică să bată palma cu același George Simion pe care îl contesta.

Partidul Alianța Renașterea Națională, condus de Petre Costea, un avocat foarte activ în politică s-a numărat printre susținătorii referendumului pentru familia tradițională din 2018.

Fiica lui Vadim Tudor, atac la noii naționaliști

Nici fiica lui Corneliu Vadim Tudor, fostul lider PRM, altădată vârful de lance al politicii naționaliste, nu are cuvinte de apreciere pentru noii naționaliști, pe care îi numește „patrioți de serviciu”. Ea consideră că generația de naționaliști reprezentată de George Simion este mult sub cea a lui Corneliu Vadim Tudor și a lui Adrian Păunescu.

„Cred că, în România, noțiunea de patriotism merită mult mai mult. Fără dorința de a jigni pe nimeni, doamne ferește, nu îmi doresc așa ceva. Apreciez orice persoană care susține ideea de patriotism, de dragoste de țară, dar este nevoie de mult mai mult pentru a fi în politica românească și pentru a ocupa scaunul unor persoane precum Corneliu Vadim Tudor, Adrian Păunescu și toți ceilalți din generația tatălui meu”, a precizat Lidia Tudor, într-o intervenție pentru Antena 3.

Fiica lui Vadim Tudor, membră în conducerea PRM, este de părere că noii naționaliști nu se ridică la nivelul lui Corneliu Vadim Tudor.

„Nu cred că cineva din noii naționaliști, din noii patrioți de serviciu se ridică la talia tatălui meu. Sub nicio formă. Nu cred asta. Și asta putem vedea cu toții cu ochiul liber. Adică trebuie numai să urmărim un discurs al unui politician contemporan cu noi și un discurs al tatălui meu. Și vom vedea diferența”, a mai subliniat Lidia Tudor.

Partidul AUR închide ochii la derapajele partenerilor de pol

Pentru George Simion și colegii săi din AUR, interesul politic este mult prea important, astfel că nu văd nici o problemă cu aceste formațiuni politice sau cu mesajele promovate. De altfel, multe dintre acestea sunt familiare și liderilor AUR, făcând parte din retorica partidului.

„Spre deosebire de toate proiectele ratate în ultimii 33 de ani, Polul suveranist nu pornește de la ideea unui clan politic sau a unui grup de interese monocolor, ci oferă o largă platformă de dialog și negociere. Nimic din mesajul politic transmis de Alianța pentru Unirea Românilor sau din proiectul polului suveranist nu arată o viziune sau vreo tendință izolaționistă, anti-occidentală sau eurosceptică. România este un stat european și un membru de drept al Uniunii Europene”, a transmis AUR într-un punct de vedere.

Reprezentanții AUR nu văd o problemă nici în contestarea lui George Simion. În opinia lor, aceste critici fac parte din jocul politic pe care doar alegătorii îl pot evalua și judeca.

„Criticile la adresa președintelui George Simion fac parte din jocul politic și doar alegătorii le pot judeca și evalua prin comparație cu activitatea și conduita acestuia. Nu suntem întotdeauna în asentimentul celor care ne critică, dar nu am considerat niciodată că cei care sunt în dezacord cu noi ar trebui excomunicați din viața politică. Noi am considerat întotdeauna că poporul român are dreptul la un proiect de dezvoltare care să îi aducă bunăstare, siguranță și demnitate. Nu facem parte din curentul cancel culture”, se mai arată în punctul de vedere al AUR, pentru Adevarul.ro.