Planurile secrete ale președintelui Iohannis, dezvăluite de Ludovic Orban. Care e „schema” ca să-și continue cariera politică. Ce credibilitate au acestea

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban susține că actualul șef al statului își dorește că continue cariera politică după anul 2024. Acesta va fi nominalizat ca premier, într-un guvern PSD – PNL.

„Iohannis nu vrea să se pensioneze după 2024. Va fi premier, într-o alianță cu PSD. De ce vorbeau ei de un plan pe 7 ani?”, a declarat Ludovic Orban.

Afirmațiile lui Orban sunt greu de crezut, în contextul actual, când PSD este principalul favorit la alegerile din 2024. Întrebarea care se pune, logic, este de ce ar accepta social-democrații, în contextul în care, previzibil, vor câștiga alegerile, un premier de la PNL? Fie el și actualul șef al statului. Cu atât mai mult cu cât, având în vedere sondajele de opinie, PNL se îndreaptă spre un dezastru electoral.

Acuzațiile lui Orban la adresa lui Iohannis

În nota-i obișnuită, de la pierderea alegerilor pentru șefia partidului, Orban l-a acuzat pe Klaus Iohannis de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă pe scena politică. În opinia sa, guvernul condus de Nicolae Ciucă este format din trei partide cu interese și viziuni diferite. De aceea, guvernarea este în fapt o luptă politică, iar nu un act bazat pe colaborare.

„Este un guvern din 3 formațiuni, care unul trage hăis, altul cea. Decizia extrem de dificilă de a mă separa de Iohannis și PNL a fost luată când s-a decis colaborarea cu PSD. Am încercat să-i conving pe colegi să voteze împotriva alianței, dar au ținut cont de ce a vrut Klaus Iohannis. Această conducere răspunde la toate comenzile primite de la Iohannis. A făcut PNL prizonier într-o coaliție de guvernare, în care se vede că PSD taie și spânzură. Eu am preferat să plec în opoziție”, a declarat Ludovic Orban pentru Realitatea TV.

O relație apropiată, dar fără iubire

Fostul premier susține că nu s-a bucurat niciodată de aprecierea președintelui, chiar dacă au avut o colaborare apropiată. Orban susține că ruptura s-a produs în momentul în care Florin Cîțu și-a anunțat intenția de a conduce partidul.

„Klaus iohannis nu m-a iubit niciodată, nu sunt pupincurist. Am avut o colaborare apropiată, am avut un parteneriat apropiat. Ruptura de Klaus Iohannis s-a produs când Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la conducerea PNL. Iohannis l-a împins pe el și pe gașca demolatoare. Am mai avut câteva schimburi de mesaje cu președintele, dar nu un dialog. A fost o comunicare atunci când Cîțu l-a demis pe Stelian Ion. Ruperea coaliției este opera lui Klaus Iohannis”, a mai spus Ludovic Orban.