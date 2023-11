Planul Rusiei privind invazia Ucrainei. Ar fi fost aprobat încă înainte de ocuparea Crimeei

Planul Rusiei de agresiune militară împotriva Ucrainei a fost aprobat încă de la sfârșitul anului 2008, a declarat istoricul și profesorul Iaroslav Hrițak, de la Universitatea Catolică din Ucraina, într-un interviu acordat postului de radio NV.

„Rusia avea planuri de agresiune militară pe scară largă împotriva Ucrainei cu mult înainte de Maidan [protestele din 2014]. Potrivit surselor mele, surselor colegilor mei care sunt la curent cu această chestiune, acest plan a fost aprobat la sfârșitul anului 2008”, a declarat Hritsak.

Rusia a luat în considerare să recurgă la forță militară „de fiecare dată când ucrainenii și-au manifestat poziția activă în ceea ce privește apropierea de Occident și îndepărtarea de Rusia”, a adăugat el

„Aveam cunoștință despre asta. Spun «noi» pentru că vorbim de experți în Maidan. Am fost avertizați cu mult timp în urmă că invazia era inevitabilă. Îmi amintesc că, la un moment dat, am cerut să mergem în Maidan și să declarăm acest lucru. În plus, există undeva pe YouTube, [exprimat] că Ianukovici nu mai este o amenințare pentru noi, principala noastră amenințare este Putin. Din păcate, evenimentele au confirmat acest lucru”, a spus Hritsak.

Revoluţia Demnităţii din 2014

„Singura surpriză pentru Rusia a fost Revoluția Demnității din 2014. Întrucât se aștepta ca protestele în masă să izbucnească în Ucraina în 2015. Când președintele de atunci, Viktor Ianukovici, urma să candideze pentru un al doilea mandat”, a sugerat academicianul.

„La acea vreme, se credea că ar fi cel mai bun moment pentru Rusia să invadeze Ucraina. Pentru a restabili, se presupune, ordinea în această țară.Pentru a o salva de la haos. Prin urmare, se putea spune că Rusia i-a pedepsit imediat pe ucraineni, a pedepsit revoluția. A fost planul Rusiei”, a explicat profesorul ucrainean.

Mihail Saakașvili ştia despre planul Rusiei privind Ucraina cu 20 de ani înainte

În iunie 2022, fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a declarat că președintele rus Vladimir Putin i-a sugerat limpede, în urmă cu aproape 20 de ani, că vrea să ocupe Ucraina.

Războiul din Ucraina se apropie de doi ani și în prezent Rusia încercă să preia inițiativa pe câmpul de luptă. Declanșând ofensive în zonele fierbinți ale frontului. În timp ce Ucraina înregistrează succese pe malul stâng al Niprului, ocupat de trupele ruse. Şi își întețește atacurile în spatele liniilor frontului.