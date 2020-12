Social democrații solicită ca acestea să fie înlăturate „de pe toate mediile de difuzare” și se mai solicită sesizarea Poliției în vederea sancționării celor reclamați.

Declarațiile au fost făcute la finalul discuțiilor dintre președinte și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Iată comunicatul cu plângerea depusă de PSD:

„Subscrisul PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT („PSD”), cu sediul în Municipiul București, Șos. Dimitrievici Pavel Kiseleff, nr. 10, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 14167182, reprezentat legal prin Marcel – Ion Ciolacu, Președinte,

în temeiul dispozițiilor art. 64, art. 73 lit. c), art. 98 lit. t) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (numită în continuare ,,Legea 208/2015”), formulăm prezenta:

PLÂNGERE

împotriva PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL, a Președintelui KLAUS WERNER IOHANNIS și a Primarului general NICUȘOR DAN,

prin care vă solicităm:

înlăturarea de pe toate mediile de difuzare a mesajelor de propagandă electorală reclamate în cele ce urmează și

să sesizați Poliția în vederea sancționării contravenienților

În fapt, în data de 05.12.2020, în intervalul orar 12:15-12:30, Președintele Klaus Werner Iohannis a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a făcut următoarele afirmații:

„Tocmai am încheiat o întâlnire pe care am avut-o cu domnul Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, o discuție foarte bună, aplicată.

Domnul Primar General mi-a prezentat problemele cele mai grele, cele mai mari pe care le-a găsit de la preluarea mandatului.

Mi-a prezentat soluțiile pe care le vede și probleme, știm cu toții, sunt multe, începând de la termoficare, la trafic, la gestionarea deșeurilor, la problema poluării în București.

Toate acestea sunt chestiuni complicate și am fost foarte bucuros să văd că domnul Primar General are soluții, are abordări foarte constructive.

Este evident că unele din aceste probleme pot fi soluționate de București dacă se folosesc foarte mult banii europeni, dacă se construiesc finanțări potrivite, dar, în același timp, am abordat și chestiuni pe care Bucureștiul singur nu le poate rezolva și aș da, poate, două exemple: chestiunea termoficării nu poate fi rezolvată în această etapă doar de Primăria Generală, este nevoie de o colaborare strânsă și un sprijin solid de la Guvern, și autostrada de centură, care este vitală pentru București, pentru a aerisi traficul, dacă pot să mă exprim așa.

Este o chestiune care, evident, cade prioritar în zona Guvernului.

Cred că se poate rezolva tot ce ține de buna gestionare a Bucureștiului, în condițiile în care Primarul General și Primăria Generală găsesc în Guvern un partener solid, un sprijin solid, și atunci, într-un termen rezonabil, și problemele Capitalei vor putea fi abordate și rezolvate.”

Mesajul politic antereferit, așa cum vom arăta în continuare, este de natură a încălca în mod grav normele imperative ce disciplinează campania electorală, reprezentând în esență o susținere ilicită a Partidului Național Liberal și a candidaților săi, realizată după momentul temporar permis de legiuitor.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea 208/2015:

„Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7:00”.

În conformitate cu art. 73 lit. c din Legea 208/2015, cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise orice tipuri de comentarii privind campania electorală.

Dispozițiile art. 98 lit. t) din Legea 208/2015 menționează faptul că reprezintă contravenție continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia.

Cu toate acestea, intervenția live a președintelui a avut un caracter electoral, fiind difuzată, contrar dispozițiilor imperative antereferite.

Discursul este în mod clar material de propagandă electorală, având în vedere că, în accepțiunea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale, materialul de propaganda, definit prin art. 36 alin. (7) vizează elemente determinate, cum ar fi:

,, Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

b)este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.”

Or, vă rugăm să constatați că discursul președintelui îndeplinește în mod cumulativ toate aceste condiții enumerate în cele de mai sus, respectiv se referă în mod direct la Partidul Național Liberal (în sens pozitiv) – fiind utilizată asocierea cu susținătorul din campania electorală al acestei entități politice (Primarul General Nicușor Dan), este utilizat după închiderea oficială a campaniei electorale, are obiectiv electoral declarat (câștigarea alegerilor parlamentare de către Partidul Național Liberal) și depășește în mod clar obiectivul de informare a publicului.

Astfel, mesajul public al Președintelui Klaus Werner Iohannis, în sensul că problemele Bucureștiului pot fi rezolvate doar în condițiile în care Primarul General Nicușor Dan va găsi în următorul Guvern un ,,partener solid și un sprijin solid”, în contextul în care acesta din urmă și-a exprimat în mod public adeziunea față de campania promovată de Partidul Național Liberal și candidații săi, declarând în repetate rânduri, în mod public, opțiunea în sensul votării acestei formațiuni politice, depășește granița unui simplu mesaj politic realizat în sfera atribuțiilor constituționale și se convertește într-o susținere ilicită a unei anumite formațiuni politice.

Fapta este cu atât mai gravă cu cât Președintele României, în virtutea prerogativelor sale constituționale, nu poate fi afiliat politic întrucât reprezintă doar statul român, este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării, veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice și exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate:

Art. 80 din Constituția României

(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

Art. 84 din Constituția României

,,(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.

Contrar atât exigențelor unei societăți democratice, cât și prerogativelor sale constituționale, Președinte Klaus Werner Iohannis face campanie electorală Partidului Național Liberal, după momentul încheierii sale oficiale, inoculând electoratului, în mod fals și ilicit, ideea că doar această entitate politică ar putea reprezenta, din postura de membri ai Guvernului, soluția la problemele bucureștenilor.

Desfășurarea unor alegeri libere și corecte nu poate avea loc decât în contextul respectării valorilor democratice în ansamblul lor, care presupun inclusiv neimplicarea președintelui în campania electorală și interzicerea mesajelor de natură a favoriza în mod nejustificat anumiți competitori electorali, mai ales atunci când acestea sunt difuzate prin intermediul mass-media și provin de la o persoană care deține cea mai înaltă funcție în stat și care ar trebui să fie un etalon al respectării legalității, ca fundament al democrației și a statului de drept.

Este esențial ca alegerile parlametare care urmează să aibă loc în data de 6.12.2020 să se desfășoare în mod corect, sens în care cetățenii trebuie să fie liberi să-și formeze singuri opiniile cu privire la competitorii electorali, fără a fi influențați negativ prin campanii mincinoase și manipulatoare.

Alegerile creează un mecanism de asumare a responsabilității și de tragere la răspundere, motiv pentru care trebuie să existe, de asemenea, responsabilitate în cadrul procesului electoral, prin desfășurarea unei campanii electorale corecte și responsabile.

În acest context, transmiterea unui mesaj electoral legal, corect și responsabil către alegători este esențial.

Pentru toate aceste motive, vă rugăm să admiteți prezenta plângere formulată împotriva PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL, a Președintelui KLAUS WERNER IOHANNIS și a Primarului general NICUȘOR DAN, să dispuneți înlăturarea de pe toate mediile de difuzare a mesajelor ilicite de propagandă electorală reclamate și să sesizați Poliția în vederea sancționării contravenienților.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

prin Marcel – Ion Ciolacu, Președinte”.