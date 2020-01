Grupul civic Reset anunță pe pagina oficială de Facebook că a formulat astăzi un denunț penal împotriva primarului care a folosit două minore obligate să se prostitueze.

„Referitor la informațiile apărute în presă cu privire la primarul comunei ieșene Mogoșești Siret, Damian Butnariu, care a întreținut relații sexuale cu două minore ce erau traficate, chiar în sediul instituției publice, grupul civic Reset a formulat astăzi un denunț penal împotriva edilului. Opinia publică este contrariată de faptul că, în dosarul instrumentat în această speță, primarul a fost anchetat doar în calitate de martor (!), el fiind, de fapt, beneficiarul serviciilor sexuale puse la dispoziție de un proxenet”.

Reprezentanţii demersului nu s-au mulţumit doar cu atât. S-au adresat şi preşedintelui PNL, Ludovic Orban

„De asemenea, tot astăzi am adresat o scrisoare către președintele PNL IASI, dl Costel Alexe, și președintele PNL, dl Ludovic Orban, în care am solicitat excluderea din partid a primarului Butnariu și retragerea oricărui sprijin politic. Rolul unui primar este de a proteja membrii comunității care l-au ales și de a veghea ca cetățenii să fie în siguranță, mai ales când aceștia provin din categorii defavorizate, și de a fi un exemplu de moralitate, corectitudine și integritate pentru comunitate. Conduita și faptele sale, astfel cum reies din înseși declarațiile sale în instanță, dovedesc contrariul. În plus, faptul că un primar în funcție (la momentul respectiv, dar și în prezent) a apelat la un proxenet poate duce la supoziția că ar putea avea cunoștințe despre existența unor rețele de trafic de carne vie în zona al cărei primar este. Considerăm că menținerea dlui Butnariu în partid însemnă că PNL își asumă faptele, conduita și comportamentul inacceptabil al unui înalt funcționar și că nu a înțeles nimic din gravitatea unui fenomen deosebit de îngrijorător – traficul de persoane și proxenetismul – care trebuie combătut cât mai rapid și mai eficient”, se arată în comunicatul publicat pe social media.

