Plângere penală pe numele Episcopului Oradei

Episcopul Oradiei, plângere penală pentru abuz în serviciu

Ciprian Mega așteaptă să fie chemat la audieri după ce a făcut plângere penală pe numele Episcopului Sofronie Drincec.După judecata în instanța bisericească, Consistoriul, disputa din Episcopia Oradea s-ar putea muta pe holul instanțelor din Oradea. Aceasta chiar dacă hotărârea de caterisire dată de Consistoriul Eparhial, ratificată pe 30 aprilie de Chiriarhul Oradiei, este executorie. Independent de eventualele contestații.

Episcopia Oradiei spune că hotărârea poate fi contestată de partea interesată la Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. Așa cum prevăd statutul și regulamentele bisericești. Preotul caterisit Ciprian Mega anunță că a depus plângere penală pe numele episcopului. Pe care îl acuză de abuz în serviciu. Hotărârea de a face acest demers nu a fost ușoară, chiar dacă Ciprian Mega anticipa că va fi caterisit.

"Boții" Episcopiei Oradea, audiați în dosarul incendierii

“Cumpănind multă vreme sfatul credincioșilor din parohie, după câteva luni în care mi-a făcut zilele coșmar, am hotărât să-i formulez o plângere penală lui Drincec, pentru abuz în serviciu și alte cele. Au trecut săptămâni bune, însă nu am fost chemat la audiere”, a anunțat preotul pe contul său de socializare. În acest dosar nu s-au făcut pași, însă în dosarul incendierii apar martori pe care preotul spune că i-a văzut ultima data înainte cu un an de a avea loc incendierea/ explozia mașinii sale.

Cel care se recomandă călugărul “Eftimie”, Mitra Petre Tony, a fost citat la IPJ Bihor, pentru a depune “mărturie” în dosarul incendierii/exploziei autoturismului. Mitra Petre Tony folosește pe rețelele de socializare mai multe identități: “Eftimie Mitra”, “Asociația Astradrom, filiala Beiuș”, “Asociația Sarmisegetuza Regia”, “Schitul Sfinții Români”, “Veronica Ailioaiei”, “Părintele Iustin Pârvu Arhim. duhovnicul nostru”, “Credința Ortodoxă”, “Anastasia Toma”, “Alisa Gavrilă”, “Silvia Mera”, “Gheorghe Oprescu”, “Adevărul despre ezoterism”, “Eleana Cezar” . Sub aceste identități, Mitra Petre Tony l-a demonetizat deja pe preotul Mega, fiind unul dintre cei pe care s-a construit dosarul caterisirii.