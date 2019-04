Plajele de pe litoral pregătite pentru sezonul estival. Cu WC-uri insuficiente

Plajele de pe litoralul românesc sunt pregătite în proporție de 95% pentru deschiderea sezonului estival, urmând ca până la sfârșitul lunii să fie scoase și gardurile de stuf care protejează de vânt întinderile de nisip. Autoritățile sanitare susțin însă că numărul toaletelor este insuficient, cerând Apelor Române sancționarea operatorilor de plaje care au obligația amplasării WC-urilor.





Cu mai puțin de două săptămâni înaintea deschiderii sezonului estival și a minivacanței de 1 mai, directorul Administrației Bazinale Apele Române Dobrogea Litoral, Hristu Uzun, l-a informat pe prefectul județului Constanța că plajele de pe litoral sunt pregătite în proporție de 95%. “Am acționat pe trei sectoare principale, concomitent, Năvodari- Mamaia- Constanța, apoi Agigea –Costinești și Olimp- Vama Veche. Am început din 20 februarie și acum am finalizat lucrările. Mai avem mici retușuri, când se vor liniști vânturile, vom scoate gardurile de stuf care protejează nisipul. Am predat sectoarele de plajă către operatorii de plajă. Plajele se pot observa la acest moment cum arată in toată splendoarea lor. Sunt pregătite foarte bine, pot să spun”, a raportat Hristu Uzun.

Prefectul Daniel Jeacă a pomenit însă de reclamațiile privind lipsa toaletelor de pe plajele litoralului, întrebându-l pe directorul Apelor Române Dobrogea Litoral în sarcina cui este această obligație. “A operatorilor de plajă este această obligație, dar acum nu trebuie să împânzim toată plaja cu toalete. Sectoarele sunt așa împărțite încât fiecare sector are toaletă”, a răspuns Hristu Uzun, iscând reacția de nemulțumire a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Director DSP, Cristina Schipor a subliniat că, vara, analizele apelor de îmbăiere sunt neconforme tocmai că pentru că lipsesc toaletele de pe plaje.

Pentru folosirea WC-urilor, operatorii care au închiriat plajele de pe litoral preferă să încheie contracte cu hotelurile din apropiere, neluând în calcul comoditatea turiștilor. “Fac contract cu hotelurile, dar cine se duce de la malul mării până la hotelul care este peste faleză? Trebuie să acceptăm ideea că nu sunt suficiente toalete, ce mai”, a concluzionat directorul DSP Constanța, Cristina Schipor. S-a convenit ca, în timpul sezonului estival, existența toaletelor de pe plajele litoralului să fie verificată de comisii mixte ale Directiei de Sănătate Publică și Apelor Române Dobrogea Litoral. Cei sancționați vor fi operatorii plajelor.

