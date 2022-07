Plafonarea prețurilor la carburanți: „Ori reduc din accize şi din TVA, ori reduc din preţul la care ar trebui să vândă producătorul”

Fostul lider PNL Theodor Stolojan spune că plafonarea prețurilor la benzină și motorină ajută dacă se va reduce din accize şi din TVA sau din preţul la care ar trebui să vândă producătorul.

„Eu n-aş fi acordat-o deloc ( subvenția). Iată, acum a scăzut preţul barilului de petrol, în mod normal ar trebui să vedem o scădere la pompă, dar nu o vedem, pentru că companiile îşi fac socoteala că bun, a scăzut, dar va creşte din nou. Şi atunci de ce să se mai încurce?

Au şi aceşti 50 de bani, lumea vede că preţurile nu mai sunt la 9 lei şi ceva, sunt la 8 lei şi ceva. Toată lumea pare mulţumită, de fapt, nimeni nu-i mulţumit, nici companiile, nici consumatorii care cumpără benzină, motorină. Eu pot înţelege din punct de vedere social că Guvernul trebuia să facă ceva, să răspundă la nemulţumire, dar dacă analizăm economic problema, atunci ajungem la următoarele concluzii.

Nu este vorba de o creştere temporară a preţului la ţiţei, a fost acum doi ani barilul sau butoiul de ţiţei era 44 – 45 de dolari şi acuma este în jur de 100, peste 100. Asistăm la o nouă realitate economică, nu poţi să o ignori şi nu poţi să izolezi România, economia, populaţia, firmele de această realitate economică nouă. Sigur, pot să iau nişte măsuri o perioadă de timp”, a explicat Stolojan.

Acesta a precizat că nu poți să subvenţionezi de fiecare dată prețul la carburanți.

„Categoric nu şi nici nu-i bine chiar dacă aş avea resursele de a subvenţiona pe care nu le am, însă, sigur, statul încasează mai multe TVA, mai multe accize, dar practic nu poţi să subvenţionezi întreaga economie, întreaga populaţie. Şi nu este bine. De ce? Pentru că din moment ce ştim că această creştere a preţurilor la ţiţei nu este temporară, ci e pe o perioadă lungă de timp, atunci trebuie ca economia să se ajusteze la această nouă realitate economică.

Ce înseamnă să se ajusteze? Păi, uite-te, dacă te uiţi până şi când mergi în sate, vezi că oamenii au început să îşi pună panouri pe case. Perfect. Asta e măsura corectă pe care trebuie să o subvenţioneze statul din sutele milioane de euro pe care le primim, miliarde de la Uniunea Europeană, fiecare gospodărie care poate să îşi pună panouri fotovoltaice să-i finanţezi integral această acţiune. Asta e o măsură corectă şi corespunde şi tendinţei generale de a trece la o economie verde”, a mai declarat fostul premier.

Cum funcționează plafonarea prețurilor

El consideră că mulți politicieni nu realizează problemele pe care România le are din cauza prețurilor.

„Pe de altă parte, politicienii români, foarte mulţi, nu generalizez, dar foarte mulţi şi o masă mare de cetăţeni ai României, ei nu înţeleg realitatea în care se află România. Ei au imaginat şi au auzit că România are resurse. Da, avem resurse de cărbune, avem resurse de gaze naturale, dar nu avem resurse de ţiţei. Cândva, când eram eu student, România producea 15.000.000 de tone de ţiţei pe an. Înainte de a trece la economia de piaţă, la democraţie, ajunsesem pe la 10.000.000 un declin şi anul trecut am produs 3,5 milioane de tone de ţiţei în echivalent petrol şi importăm la fiecare tonă de ţiţei, importăm 3,5 tone de ţiţei şi produse petroliere.

Vă daţi seama? Deci, la fiecare tonă de ţiţei care o produc în ţară, eu sunt obligat să import 3,5 tone. Asta este statistica de anul trecut şi nu se schimbă nimic în acest an, dimpotrivă. La gaze naturale, situaţia inversă. Avem 3 pătrimi din ţară şi importăm o pătrime din străinătate. Dacă dăm drumul la Marea Neagră e posibil să fim în echilibru”, a precizat Theodor Stolojan.

„Aţi văzut ce a făcut Victor Orban în Ungaria. A plafonat, că a avut alegeri, a rămas cu plafonarea. Acum MOL-ul vine şi spune ”Fraţilor, prea mult n-o putem duce cu plafonarea asta”. Gândiţi-vă, dacă eu aş plafona fără compensare preţul la benzină, motorină, în condiţiile în care import trei sferturi din necesarul României de ţiţei şi produse petroliere, ăştia nu mai importă, mâine nu mai importă. Păi, poţi să obliga un privat să importe, să vândă în pierdere?

Deci, eu, dacă vreau să plafonez la benzină, motorină, ori reduc din accize şi din TVA, ori reduc din preţul la care ar trebui să vândă producătorul. Dacă îi reduc lui, ”nu mai importă şi intru într-un haos total în România, dacă reduc din accize sau TVA, am încasări mai mici şi eu nu am această posibilitate, cum a avut Ungaria. De ce? Pentru că eu am un deficit bugetar foarte mare şi trebuie să-l reduc, mă împrumut la dobânzi foarte mari. Iată, Croaţia intră în zona euro, va intra şi Bulgaria pesemne, dacă îşi pun ordine în stabilitatea politică, iar noi, din păcate, iată, nefiind în zona euro, ne împrumutăm în continuare cu dobânzi foarte mari pe piaţa externă şi pe piaţa internă”, a precizat Stolojan, potrivit News.ro