Discuțiile cu retailerii, un eșec total. Prețurile alimentelor ar putea exploda

Cu toate că Guvernul intenționează să continue plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, retailerii vin cu alte viziuni. De altfel, aceștia nu sunt deschiși nici vizavi de extindere listei cu produsele vândute la preţ mai mic. Discuțiile de la Ministerul Agriculturii nu au avut un rezultat pozitiv.

Plafonarea adaosului comercial, controverse între Guvern și retaileri

După discuțiile purtate astăzi la Ministerul Agriculturii, oficialii guvernamentali nu au ajuns la un acord cu retailerii. Aceștia nu reușesc să găsească un punct comun, avantajos de ambele părți, privind plafonarea adaosului comercial.

Reprezentanți ai ambelor părți s-au așezat miercuri la masa negocierilor. Discuțiile au fost urgentate având în vedere că măsura legată de plafonarea adaosului comercial urmează să expire la sfârşitul lunii ianuarie.

Reprezentanții magazinelor au venit cu propria variantă legată de acest context. În lipsa unui rezultat mulțumitor de ambele părți, negocierile ar urma să fie reluate la începutul săptămânii viitoare.

Urmează o nouă rundă de discuții

Oficialii guvernamentali vor purta negocieri cu procesatorii. Acestea vor avea loc după propunerea venită din partea reprezentanților magazinelor. Aceștia au cerut introducerea unui mecanism care să permită aplicarea schimbărilor legate de produsele care au cele mai mari fluctuaţii de preţ.

În acest sens, comercianții vor acea discuții și cu premierul Marcel Ciolacu.

„Am avut o discuţie pe ordonanţa privind plafonarea adaosului comercial. Am discutat aspectele privind alimentele de bază trecute în ordonanţă, care este valabilă până pe 31 ianuarie. Bineînţeles, am discutat şi de cantităţi, am discutat şi despre faptul că nu a fost penurie de alimente, aşa cum se spunea în spaţiul public, că ar exista posibilitatea să fie penurie de alimente. Am analizat, bineînţeles, şi stocurile pe care le deţin retailerii în momentul de faţă, pentru că atunci când dai un act normativ de prelungire sau nu-l mai dai sunt nişte business-uri care trebuie gestionate corect privind şi stocurile pe care le au. ”, a precizat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Acesta a menționat că urmează discuțiile cu procesatorii, acestea fiind cerute de reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale.

„Continuăm discuţiile şi cu procesatorii şi, după aceste discuţii, la solicitarea Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale, o să avem o întâlnire şi la Guvern şi cu domnul prim-ministru”, a adăugat ministrul.

Noi discuții legate de plafonarea adaosului comercial

Guvernul vrea să prelungească inclusiv lista alimentelor care să aibă prețuri mai mici. Ministrul Florin Barbu susține că va fi solicitat și punctul de vedere al asociaţiilor din industria alimentară din România. De asemenea, acesta a menționat că abia după discuțiile cu premierul, concluziile vor fi stabilite.

„Vom stabili împreună la Guvern decizia pe care o vom lua, dacă vom continua cu prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial sau putem să intervenim într-un acord serios pe alimentele de bază, astfel încât să fie verificate de autorităţile de control, că vorbim aici de Consiliul Concurenţei, că vorbim de ANAF. ”, a adăugat oficialul.

În prezent, în piaţă funcționează concurenţa, iar companiile au un cuvânt cu greutate în ceea ce privește stabilirea prețurilor și relației cu consumatorii.