Pilotul de raliuri Daniel Onoriu nu mai are scăpare. „În momentul în care l-au deschis, alți doi litri de sânge erau în stomac și în tot corpul”

Celebrul pilot de raliuri se zbate între viață și moarte, iar medicii nu mai pot face nimic. Rebeca Onoriu a declarat că starea de sănătate a acestuia este din ce în ce mai rea. Bărbatul se află în coma de 36 de zile, la Spitalul de Urgență Floreasca.

Daniel Onoriu și-a făcut o intervenție chirurgicală pentru micșorarea stomacului, la o clinică privată în Turcia, iar apropiații pilotului au declarat că problemele de sănătate s-au declanșat din cauza medicilor.

Familia și-a pierdut speranța, iar Rebeca Onoriu a mărturisit că starea lui de sănătate nu s-a îmbunătățit cu nimic. Nepotul lui Gabi Luncă încearcă cu toate forțele să supraviețuiască, dar medicii au făcut o descoperire înfiorătoare. Au găsit o pungă plină de infecție, de circa 4 centimetri, în spatele pancreasului său.

Pilotul se zbate între viață și moarte

„Daniel este în continuare la secția de Terapie Intensivă. Este un pacient sensibil, fragil, slăbit! Medicii se lupta să îl țină în viață și tratamentele să dea rezultat și cu ajutorul lui Dumnezeu să se facă bine! În 35 de zile nu am putut spune măcar o zi că este bine.

A făcut intervenția aia care nu părea atât de complicată, laparoscop, însă medicii de acolo i-au atins o venă la pancreas, venă care a sângerat încă din momentul operației și, când a avut episodul acela pe 1 decembrie când a vărsat sânge, o cantitate de doi litri. Medicii l-au pus la un Computer Tomograf și imediat au intervenit peste operația celor din Turcia.

În momentul în care l-au deschis, alți doi litri de sânge erau în stomac și în tot corpul. În momentul în care el s-a întors și medicii l-au deschis pentru operație, au observat că trei capse s-au desprins, nu e vorba doar de una. S-a și format un abces plin de puroi, în spatele pancreasului, care nu reacționează. Sunt 35 de zile cu antibiotice puternice și nu reacționează, în sensul că nu a dat înapoi abcesul. Acesta are în jur de 3-4 centimetri și nu a scăzut nici până în ziua de astăzi”, a declarat Rebeca Onoriu.

„Am fost la Daniel, l-am văzut și am stat cu el 10 minute. A fost pentru prima dată când am vorbit și el nu mi-a răspuns. La un moment, m-am rugat și am plâns, iar tensiunea lui a crescut și am auzit un piuit la aparat. M-am speriat. M-am uitat la asistentă și ea mi-a zis că mă simte! Mă bucur că am avut un semn din partea lui”, a mai povestit aceasta, potrivit wowbiz.ro.