Petrică Mâțu Stoian era vaccinat sau nu. Acum s-a aflat adevărul!

În ultimele zile, Mâțu Stoian urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Din nefericire, starea lui de sănătătate s-a deteriorat brusc. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost anunțat serviciul 112, fiind transportat la Spitalul de Urgență din Reșița.

El avea schema completă de vaccinare

Medicii au declarat că artistul suferea de bronhopneumonie post COVID. „Starea de sănătate nu e una foarte bună, s-a făcut solicitare la ambulanță pentru tuse cu sânge. Are o fibrilație atrială cronică cu un ritm rapid, este pe anticoagulant. Din nu știu ce motive dozajul cu anticoagulant nu s-a făcut cum trebuie și este supradozat. Este post covid, are o bronhopneumonie post covid și cu stare septica. În momentul de față este la ATI”, a spus în cursul zilei de sâmbătă medicul Cosmin Librimir, director medical al SJU Reșița.

Medicii au încercat să-i pună cântărețului o mască cu oxigen, dar nu a suportat-o. Ulterior Petru Mâțu Stoian a fost intubat. Din păcate, însă la scurt timp artistul s-a stins din viață. Potrivit familiei sale, acesta avea schema completă de vaccinare, scrie Cancan.ro.

Elena Merișoreanu este devastată de dispariția artistului

Atât familia cât și colegii săi breaslă sunt în stare de șoc. Nu pot accepta faptul că artistul s-a stins din viață. Elena Merișoreanu a mărturisit că artistul era o fire dinamică și nu știa să aibă probleme grave de sănătate.

„Vai de capul meu, nu mai pot! Plâng de nu mai am voce! Am vorbit curând cu el, venea la toate evenimentele din familia mea. Venea de la Craiova și zice: ‘Pentru Lenuța mea sa nu vin eu?’ Astăzi am fost sărbătorită de Radio Iași și trebuia sa intre și el, dar în emisiune am aflat că mi-a transmis prin mesaj gândurile lui. La final am întrebat de ce nu a intrat el să îmi transmită. Atunci am aflat că e în spital, face recuperare și nu se simte prea bine.

Eu nu l-am auzit pe omul ăsta niciodată să se plângă că e bolnav, era plin de viață. Acum o săptămână și ceva a fost la filmări, aici, în București. Pe 10 noiembrie, miercuri, trebuia sa ne vedem la filmări la Antena 1. Și uitați-va că el nu mai este! Nici nu mă mai duc, pe cuvânt, nu mai sunt om. Nu, nu, nu pot să cred! E șoc pentru mine. Vă rog să mă credeți că nu mai am glas”, a spus Elena Merișoreanu.