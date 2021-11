Mîțu Stoian lasă în urmă o avere uriașă, dar nu are copii. Cine va moșteni totul? Se zvonea că e milionar în euro!

„Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic” , spunea artistul.

În urma celor 400 de ani de activitate, Petrică Mâțu Stoian a reușit să strângă o avere considerabilă, chiar s-a vorbit deseori că ar fi milionar în euro. Artistul recunoștea că și înainte de Revoluție reușea să încaseze sume frumoase.

„S-a câștigat foarte bine în perioada când s-au dat ordonanțele acelea la mineri, în anii `85 – `96. Pe vremea aceea, un interpret bun câștiga și 15 milioane de lei vechi într-o seară. Acum nu mai este așa. Facem bani cât să trăim decent.” povestea Mîțu Stoian.

Tot el povestea că, la un moment dat, a primit cadou chiar o mașină. În urmă cu aproximativ 20 de ani, am primit o mașină de fițe, un Opel Calibra, de la un domn cu dare de mână din Italia, căruia i-am cântat de ziua sa melodia «De păstram ce-am câștigat, azi eram cel mai bogat»”, spunea cântărețul de muzică populară.

A fost unul dintre cei mai bogați artiști din România, însă n-a avut copii și toată lumea se întreabă acum cui îi rămâne averea impresionantă a îndrăgitului cântăreț. Onorariul lui Petrică Mâțu Stoian ajungea la 1.100 de euro pentru o cântare. Atunci când nu avea evenimente, marele artist se ocupa de afacerea în agricultură pe care o avea în Mehedinți alături de o nepoată. Cei doi cultivau căpșuni.