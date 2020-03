21,22 martie

Petrecerea lui Warren Buffett. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia. Pe 22 martie s-au născut: Maximilian I, Anthonis van Dyck, Marcel Marceau, Robert Andrew Milikan, Leonard „Chico” Marx, Wiliam Shatner, Mariah Carey, Tora Vasilescu, Virgil Gheorghiu.

În calendarul creştin ortodox, sâmbătă 21 martie, sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. A treia sâmbătă din Postul de anul acesta.

Duminică, 22 martie sunt Sfinţii: Vasile din Ancira şi Drosida, fiica împăratului Traian. Nu este foarte clar cum o fată de împărat roman a devenit complice în o afacere cu moaşte de martiri creştini. Şi asta la începutul secolului II când creştinii nu erau nici 5%. Adolf vor Harnack, savantul german care le ştia pe toate în materie de istorie creştină veche, mare specialist în Noul Testament, spune că moştele nu erau chiar moaşte ci nişte odoare de aur cu nestemate. Aşa, da! Femeile, coţofane adevărate, când este vorba de sclipiciuri preţioase parcă pierd şi puţina minte pe care o au, spunea Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, propaganda creştină din vremea sacralizării Drosidei era focalizată pe femeile aristocrate. E bine să fii sfântă, nu?

„Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, plânge în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un adulter. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş. În câteva zile procentajul în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct la televizor, măcar o dată! Pentru procente…

Warren Buffett a dat, de echinocțiul de primăvară, o petrecere. În stilul lui neconformist, a doua, sau a treia avere a lumii, mult timp prima, trăiește modest și cumpătat. A trimis câte un coș de pic-nic la un număr de persoane. Cam 300, spun sursele mele. Majoritatea sunt semnatarii ”The Giving Pledge” o Ligă, fondată de Warren Buffett și Bill & Melinda Gates prin care miliardarii și nu numai se obligă prin contract, în scris, să dea o parte a averii pentru filantropii. ”Oracolul din Omaha” este un tip extraordinar, tare iubit de personalul lui, pentru că este vesel și genial. Dacă nu știți cine este, va implini 90 de ani în august, uitați-vă la https://www.youtube.com/watch?v=nPEY952ShIY.

Bunătățile din coșul de pic-nic au fost insoțite de un mesaj video, pentru fiecare în parte. Nu știu ce au primit ceilalți, dar știu ce mesaje au primit Melinda și Bill Gates, Laura și John Arnold și Elon Musk.

Familiei Gates i-a scris că are averea pe care o are pentru că întotdeauna a avut informații corecte. Așa că știe foarte exact că una dintre firmele de inginerie genetică, ”Moderna” controlată de fundația Melinda & Bill Gates, are, de circa două săptămâni, un vaccin eficient 80% contra coronavirusului Wuhan. Și că să nu se mai ascundă după deget, nu riscă nimic, să dea drumul la vaccin. Mai bine ceva parțial, decât nimic, a spus în concluzie oracolul din Omaha. Mă tem că nu este așa de simplu, fiind vorba de domeniul public, vaccinul trebuie omologat și răsverificat, birocrații de stat. În timpul acesta mor oamenii cu miile, pe zi.

Lui Laura și John Arnold, cei mai discreți și misterioși miliardari din lume, i-a felicitat pentru că au sprijinit, prin filantropiile lor, cercetarea științifică și în domeniul medical. Și că îi roagă, mai ales pe Laura, care are un doctorat în psihologia maselor, să pună la punct un program mondial de contracarare a panicii, depresiei și tristeții cauzate de pandemie, carantină și măsurile izolaționiste ale statelor.

Elon Musk este slăbiciunea lui Warren Buffett. Probabil că nu știați dar i-a dat trei miliarde de dolari ca să ajungă mai repede pe Marte. Așa că i-a reamintit acest lucru și că nu are de gând să moară înainte ca Elon Musk să ajungă pe Marte, dar că trebuie să se grăbească.

Mesaje la fel de comice, dar, probabil, la fel de specifice, au primit și ceilalți semnatari, sau nu, ai ”The Giving Pledge”. Dacă nu ai bătrâni, trebuie să-i cumperi, dar oracolul din Omaha valorează la cei 90 de ani neîmpliniți, aproape 90 de miliarde de dolari!

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți dacă o gripă îngenuchează economia mondială, atunci capitalismul este o glumă proastă!

Marx a spus, foarte corect, în ”Capital” cartea de bază a capitalismului, că ”relațiile de producție rămân în urma forțelor de producție”. Ceea ce era evident, în prezent, mai mult ca oricând în istoria umanității. Pretextul coronavirusului este folosit de cine trebuie, pentru ca să încerce să schimbe modul de producție. Sigur că gripa chinezescă, COVID-19, virusul Wuhan etc etc este o amenințare în sine, dar pe acest vector care obligă, s-au adăugat și alte interese, economice, sociale, politice.

Munca de acasă este o schimbare necesară și obligatorie. În primul rând pentru schimbarea obiceiului imbecil în care angajatul este plătit pentru timp, nu pentru rezultat, pentru muncă. Sigur că sunt domenii în care nu se poate renunța la locul de muncă, la fabrică, la banda de asamblare, la strung și la șantierul de construcții. Dar, dacă ne uităm cu atenție, de exemplu în România, peste 60% din activitate este în servicii, care se poate face și de acasă, înregistrându-se economii de bani, materii prime și timp colosale. În plus, se sprijină familia, nucleul de bază al capitalismului, al clasei de mijloc și al societății bazate pe morala mic burghează.

Migrarea mijloacelor financiare de la bănci și bursă în domeniul activ, al producției. În prezent procesul de producție sănătos este îmbolnăvit, uneori chiar oprit, de intervenția băncilor. În România este cu atât mai evident acest lucru, am o listă cu trei mii de IMM și start-up-uri nenorocite de băncile străine. Băncile și-au depășit demult rolul pentru care au fost create, nu mai sunt un sprijin și un actor benefic pentru întreprinderi ci au devenit concurente, sunt un produs toxic pentru economia capitalistă.

Simplu și eficient, pare să fie schimbarea la care suntem obligați. Mai renunțați dracului, Doamne iartă-mă, la cârciumă și la lucruri care, de fapt, nu vă trebuie. Vi s-au creat nevoi artificiale, ca să vi se ia banii. De exemplu, turismul cu coronavirus inclus, cu vedere la tsunami și petreceri cu teroriști musulmani. La multe lucruri care, pentru majoritatea idioată, sunt un must have. Kardishianisme!

Statele europene încep să viseze la suveranitatea națională, după eșecul răsunător al UE în gestionarea migranților sau a coronavirusului. Nu cred că imensa deziluzie care se numește UE va mai rezista mult timp, este doar o birocrație imensă, o pierdere de timp și bani.

Mai sunt multe de spus despre schimbările care ne așteaptă, acum vă rog să mă iertați, am peste 90.000 de emailuri nedeschise, cu toate că mă ajută o echipă întreagă, așa este în vremuri grele, lumea se strânge pe lângă cei care recunosc viitorul, când îl văd! De ce această corespondență numeroasă? Lumea caută răspunsuri, eu le am. Pe 19 februarie am scris, vezi, https://evz.ro/ce-trebuie-sa-faca-romania-tratament-pentru-covid-19-horoscopul-lui-dom-profesor.html/2. Despre clorchină, ca singur medicament care poate fi eficient contra coronavirusului. Astăzi, 20 martie a fost adoptat în SUA. Pe 22 ianuarie scriam în https://evz.ro/robotul-dreamwriter-are-drepturi-de-autor-raportul-institutului-reuters-virusul-wuhan-horoscopul-lui-dom-profesor.html. ”Totuși, îmbolnăvirea în masă, este de fapt o pandemie la orizont, poate provoca pierderi imense în economie, industrie, transporturi și în alte domenii ale vieții. Deoarece în acestă perioadă a Anului Nou chinezesc, zeci de milioane de chinezi, care muncesc în străinătate, se duc la familiile rămase în China, este un ritual obligatoriu, există posibilitatea, ca, la întoarcere, să aducă virusul Wuhan cu ei. Carantină, o-bli-ga-to-riu!” Iar în prognoza pe 2020, publicată pe 5 ianuarie, https://evz.ro/horoscop-2020-anul-schimbarilor-bune-horoscopul-lui-dom-profesor.html. scriam: Acest tip de conjuncții, în istorie, au corespuns cu mari evenimente dramatice, războaie, pandemii , sau descoperiri tehnologice capitale – schimbări esențiale. Pe 25 ianuarie, https://evz.ro/anul-sobolanului-alb-de-metal-yang-incepe-prost-pentru-chinezi-horoscopul-lui-dom-profesor.html. scriam: ”Așa că anul 2020 fiind un an al schimbărilor dramatice, orice are un început, o pandemie provocată de coronavirusul Wuhan, este un scenariu probabil.” Acum înțelegeți de ce am 90.000 de emailuri? Iată o captură, mai jos, vezi în colțul din stânga, sus la INBOX, cu roșu, ca să nu ziceți ca unul, nu-mi incarc memoria cu numele tuturor nefericiților, care a pus viața mea la vot pe Softpedia. Pentru că nu credea prin toate câte am trecut și am făcut.

O vorbă veche românească spune că dacă prostia ar durea, unii ar urla continuu! Dar nu mă supăr, fiecare își trăiește viața lui, acum iarăși o să fac o noapte albă, să încep să citesc cele 90.000 de întrebari și tot o sa-mi ia o eternitate. O să încerc sa raspund la toata lumea, eu, sau cineva dintre rudele și prietenii mei.

Doar, mâine, este o altă zi!

Te-ar putea interesa și: