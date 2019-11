Pe de altă parte, primul premier post-decembrist consideră că miniștrii propuși acum sunt la locul lor. El spune că misiunea guvernului minoritar va fi una foarte dificilă, marele obstacol fiind trecerea bugetului prin Parlament.

„Eu cred ca vor fi voturile necesare și se va forma un guvern PNL însă trebuie să spunem că o sa fie un guvern minoritar, asta e o misiune foarte grea. Viața unui guvern minoritar este foarte, foarte grea. Cea mai grea misiune a unui guvern este sa adune voturile pentru buget. Cu asta trebuie să inceapă dacă primeste votul de investitură. De mâine trebuie să înceapă această discuție privind bugetul. O reușitș a guvernului în sensul în care populația și administrația crede că este un buget interesant, ar oferi PNL cât de cât o viață normală anul care vine”, a specificat Petre Roman.

El i-a lăudat pe ministrii propuși, Aurescu, Velea, Stroe și Predoiu, despre care săpune că îi cunoațte foarte bine.

„Sunt câțiva miniștri pe care îi cunosc bine și sunt la locul lor. Bogdan Aurescu a avut o contribuție extrem de importantă la Curtea Europeană, pe el îl văd bine la Ministerul de Externe. Marcel Velea de altfel e un om echilibrat și mi se pare potrivit. Am o părere bună și despre Ionuț Stroe. Cătălin Predoiu are o experiență și știe unde a greșit când a fost ministru de Justiție. Am avut ocazia să discut des cu el. Am o părere bună despre capacitatea lui de analiză, de mobilizare. S-ar putea să fie un ministru al Justiției potrivit în acest moment”, a mai spus Petre Roman la Antena 3.

