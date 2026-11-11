Aproximativ 300 de școli din Italia au fost vizate miercuri, 11 noiembrie 2026, de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, iar elevii și personalul din mai multe instituții au fost evacuați preventiv, potrivit ANSA. Mesajele, trimise către unități de învățământ din nordul și sudul țării, anunțau presupusa amplasare a unor dispozitive explozive și conțineau amenințări directe la adresa premierului Giorgia Meloni.

Potrivit ministrului italian al Educației, Giuseppe Valditara, aproximativ 300 de școli au fost afectate de alerte. Poliția, Carabinierii și echipele de geniști au intervenit pentru verificarea clădirilor. Autoritățile au apreciat că amenințările nu par credibile, însă au declanșat procedurile de siguranță pentru protejarea elevilor, profesorilor și personalului auxiliar.

Alertele au început miercuri dimineață, în jurul orei 9:50, când mai multe unități de învățământ au primit mesaje cu un conținut aproape identic. Expeditorul susținea că a amplasat în clădiri dispozitive explozive cu declanșare de la distanță.

Mesajul era semnat cu numele „Mikhail Andropov”, iar autorul se prezenta drept liderul unei organizații autoproclamate, numită „Vilayat of Misoginistan”. În comunicare apăreau amenințări violente la adresa italienilor, precum și afirmația că ar fi fost plasată o bombă în motorul mașinii prim-ministrului.

Potrivit agenției Reuters, același nume fusese folosit și în mesaje de amenințare transmise unor redacții din Irlanda și Bulgaria în zilele precedente. Reapariția aceleiași semnături în mai multe incidente a atras atenția autorităților asupra posibilității unei campanii coordonate.

Printre zonele afectate se numără Roma, Lombardia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia și Sardinia. Au fost raportate alerte și în orașe precum Milano, Napoli, Palermo, Bologna și Florența.

În unele instituții, elevii au fost scoși din sălile de clasă și conduși în puncte de adunare stabilite pentru situații de urgență. Alte școli au suspendat temporar cursurile și au trimis copiii acasă, în funcție de deciziile conducerii și de recomandările autorităților.

În regiunea Friuli-Venezia Giulia, de exemplu, au fost evacuate preventiv două instituții de învățământ din localitățile Codroipo și Premariacco, după primirea mesajelor de amenințare.

În Sardinia, mai multe școli din localități precum Sassari, Carbonia, Iglesias și Sestu au luat măsuri similare. La Sestu, aproximativ 800 de persoane au fost afectate de evacuare, potrivit televiziunii publice Rai.

Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a declarat că amploarea incidentului indică existența unei strategii în spatele amenințărilor. Oficialul a precizat că urmărește situația împreună cu Ministerul de Interne.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a descris incidentul ca parte a unei posibile strategii de destabilizare, menită să provoace teamă și să perturbe activitatea instituțiilor.

Una dintre ipotezele analizate de anchetatori este folosirea unor tehnici informatice de falsificare a identității expeditorului, cunoscute sub numele de email spoofing. Acestea permit trimiterea unor mesaje care par să provină de la o anumită adresă sau de la un domeniu aparent legitim, fără ca expeditorul real să fie neapărat asociat cu acesta.

Mesajele primite de școli păreau să provină de la o adresă asociată domeniului unei universități din Taiwan. Originea reală a comunicărilor și identitatea persoanei sau persoanelor responsabile sunt în continuare investigate.

Alertele din 11 noiembrie nu reprezintă primul episod de acest fel din Italia. Agenția ANSA a relatat că, în zilele precedente, un mesaj asemănător fusese transmis către aproximativ 280 de directori de școli.

Repetarea amenințărilor și extinderea lor către sute de instituții au determinat autoritățile să trateze situația cu atenție, chiar dacă primele evaluări au indicat o credibilitate redusă a mesajelor.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, ministrul Educației a apreciat că amenințările nu par să reprezinte un pericol concret. Verificările de securitate au fost însă necesare pentru a exclude existența unor dispozitive explozive și pentru a stabili proveniența mesajelor.

Ancheta continuă, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească dacă incidentele din mai multe țări europene au legătură între ele.