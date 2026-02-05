Peste 1.100 de clădiri din Kiev rămân fără căldură cel puţin două luni. Centrala Darniţka, grav avariată

Peste 1.100 de imobile rezidenţiale din Kiev vor rămâne fără încălzire pentru o perioadă de minimum două luni, în plină iarnă, după ce centrala termică care le deservea a suferit avarii „critice” în urma unui atac rusesc. Anunţul a fost făcut joi de primarul capitalei ucrainene, potrivit AFP.

„Situl a suferit pagube critice şi vor fi necesare cel puţin două luni pentru a readuce sistemele şi echipamentele sale în stare de funcţionare, cu condiţia să nu existe noi lovituri distrugătoare ale duşmanului”, a transmis primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

Este vorba despre centrala Darniţka, situată în estul Kievului, care asigura energie electrică şi încălzire pentru „peste 1.100 de imobile” rezidenţiale din zonele învecinate, a precizat edilul. În contextul avariilor severe, autorităţile locale au amenajat puncte de încălzire temporare în cartierele afectate şi au anunţat că vor prioritiza alimentarea cu electricitate a acestor clădiri, mai ales că oraşul s-a confruntat cu numeroase pene de curent după ultimele bombardamente.

Construită în anii 1950–1960, pe vremea când Ucraina făcea parte din URSS, centrala Darniţka deservea aproape 300.000 de locuitori. Instalaţia a fost lovită de rachete balistice pe 3 februarie şi a fost aproape complet distrusă.

De mai multe luni, Rusia desfăşoară o campanie intensă de atacuri asupra reţelei energetice a Ucrainei, generând cea mai gravă criză din acest sector de la începutul invaziei din 2022. În repetate rânduri, sute de mii de locuinţe au rămas fără electricitate şi încălzire.

Cele mai recente atacuri au avut loc în cea mai rece perioadă din Ucraina de la debutul războiului, temperaturile coborând la Kiev sub minus 20 de grade Celsius.

După atacurile ruseşti din 9 ianuarie, aproximativ 600.000 dintre cei 3,6 milioane de locuitori ai Kievului au părăsit oraşul, a declarat primarul Klitschko într-un interviu acordat AFP. Potrivit biroului său de presă, estimarea se bazează pe datele privind utilizarea telefoanelor mobile, în prezent fiind cu 600.000 de dispozitive mai puţin active decât în mod obişnuit.

„Unii oameni au urmat sfatul și au părăsit orașul, deoarece au o altă locuință în afara lui, ori poate s-au dus la prieteni”, a transmis administraţia oraşului pentru publicaţia „Ukrainska Pravda”.

Administraţia militară a oraşului Kiev nu confirmă însă această cifră. „Dacă ar fi plecat într-adevăr atât de mulți consumatori de energie electrică, probabil că situația aprovizionării nu ar fi atât de critică”, a declarat purtătoarea de cuvânt a administraţiei militare, Katerina Pop, la televiziunea ucraineană.

Această interpretare este contrazisă de Roman Nizovici, director de cercetare al think-tank-ului DiXi Group. „Consumul de energie electrică poate fi într-adevăr utilizat ca indicator. Nu sunt însă sigur că acest lucru este relevant în prezent, deoarece alimentarea cu energie electrică este oricum foarte instabilă. De îndată ce revine curentul electric, consumul o ia razna, oamenii începând imediat să spele rufe și să gătească”.