EVZ Special Perspectiva unei dezbateri întrei cei doi candidați la alegerile prezidențiale. Mirel Curea: „Pe Elena Lasconi o mănâncă Georgescu friptă, la micul dejun”. Video







În urma unui sondaj postat în timpul live-ului pe canalul de YouTube „Hai România”, oamenii au răspuns la întrebarea dacă ar vrea o dezbatere între Elena Lasconi și Călin Georgescu, unde peste 95% dintre votanți au răspuns „DA”.

Astfel, Dan Andronic, Mirel Curea, Robert Turcescu și Mirel Palada au dezbătut acest scenariu.

Cum ar arăta o dezbatere între cei doi candidați

„Tu îți imaginez că Elena Lasconi o să intre într-o confruntare directă cu Georgescu? Păi o mănâncă friptă, la micul dejun. Nu ai văzut că ea crede că în Gaza se bate Hamas cu Hezbollah? Și ea zice că soluția este ca România să întrerupă relațiile diplomatice cu Israel. Deci femeia nu are nicio treabă. Ea poate să fie drăguțică, simpatică, să prezinte o rețetă de chec, să dea dulceață la furnicuțe” a precizat Mirel Curea.

Dan Andronic a intervenit pentru a spune câteva lucruri pozitive la adresa Elenei Lasconi: „Este un bun comunicator. Are capacitatea de a vorbi despre orice subiect. Și mai are un lucru, emană ingenuitate. Deci este foarte ingenuă, este foarte naturală. Chiar și atunci când greșește. Dacă ați văzut, nu are emoția celui care a greșit, cum ar fi avut-o Ciucă sau Ciolacu. Are acel tip de antrenament de report care o face să treacă peste.”

Robert Turcescu a adăugat și el: „La președinție, până și Trump a avut o întâlnire cu Kamala Harris. Într-un moment în care toată lumea spunea că este pe muchie de cuțit. În acest moment, haideți să vedem și noi o dezbatere între candidați. Sigur, nu cred că se vor schimba multe lucruri neapărat. Adică fanii lui Călin Georgescu nu vor migra de la el către Lasconi și nici fanii Elenei Lasconi către Călin Georgescu. Vrem să vedem o astfel de dezbatere. Când erau 14 candidați am înțeles că nu se putea, dar acum au rămas 2. Până și Ponta cu Iohannis s-au confruntat o dată.”

Dilemele din turul II

În ceea ce privește votul din turul II, cei prezenți în ediția de astăzi a podcastului au avut un răspuns unanim, fiecare argumentând.

Mirel Palada a spus: „Voi vota cu mâna apăsată pentru Călin Georgescu și împotriva Elenei Lasconi.” Același lucru l-a afirmat și Mirel Curea, adăugând: „Nu votez cu Călin Georgescu pentru că mor de dragul lui. Eu votez împotriva unui curent diavolesc, și anume neomarxismul. Aceștia sunt pericolul. Eu așa percep lucrurile. Mai multe decât atât, sunt lucruri care mă deranjează și la Călin Georgescu.

Dan Andronic a spus că are o decizie grea de luat, luând în calcul mai multe elemente. Astfel, el a precizat: „Sunt aproape în situația în care nu voi vota. Și Robert Turcescu a mărturisit faptul că nu ar putea să o voteze niciodată pe Elena Lasconi.

Ediția podcastului poate fi urmărită integral pe canalul de YouTube „Hai România”, AICI.