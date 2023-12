Taylor Swift l-a detronat pe Elton John la „Personalitatea anului 2023”

Care sunt cele mai mari realizări ale lui Taylor Swift?

Taylor Swift s-a apucat de la 14 ani să scrie piese muzicale. În 2005 a semnat un contract cu Big Machine Records pentru a cânta muzică country. A lansat șase albume. În 2008, a cântat pop country, afirmându-se cu albumul Fearless. Din 2010 s-a apucat de cântat rock de la piesa „We Are Never Getting Back Together” și a ajuns în topul Billiboard Hot 100.

În 2014 a lansat un album synth-pop, 1989, și a devenit faimoasă după melodiile „Shake It Off”, „Blank Space” și „Bad Blood”. A cântat și hip-hop în „Look What You Made Me Do”.

În 2018 a semnat contractul cu Republic Records, a lansat un an mai târziu un album pop și a îmbrățișat genurile muzicale indie folk și rock alternativ, în albume ca „Folklore”. În 2023 a efectuat turneul Eras, cu concerte pe care le-a adus și pe marele ecran, obținând mari încasări.