Taylor Swift a fost desemnată personalitatea anului 2023

Cântăreața Taylor Swift a fost desemnată drept personalitatea anului 2023 de către revista Time.

Artista americană, născută pe 13 decembrie 1989, în Pennsylvania, a mai obținut încă un premiu pentru aceeași categorie.

Alături de mișcarea #METOO, ea a rupt tăcerea și s-a pronunțat împotriva abuzului și hărțuirii sexuale în 2017.

Care sunt cele mai mari realizări ale lui Taylor Swift?

Taylor Swift s-a apucat de la 14 ani să scrie piese muzicale. În 2005 a semnat un contract cu Big Machine Records pentru a cânta muzică country. A lansat șase albume. În 2008, a cântat pop country, afirmându-se cu albumul Fearless. Din 2010 s-a apucat de cântat rock de la piesa „We Are Never Getting Back Together” și a ajuns în topul Billiboard Hot 100.

În 2014 a lansat un album synth-pop, 1989, și a devenit faimoasă după melodiile „Shake It Off”, „Blank Space” și „Bad Blood”. A cântat și hip-hop în „Look What You Made Me Do”.

În 2018 a semnat contractul cu Republic Records, a lansat un an mai târziu un album pop și a îmbrățișat genurile muzicale indie folk și rock alternativ, în albume ca „Folklore”. În 2023 a efectuat turneul Eras, cu concerte pe care le-a adus și pe marele ecran, obținând mari încasări.

Taylor Swift, personalitatea anului 2023

Având 200 milioane de discuri vândute lan ivel mondial, a devenit una dintre cele mai populare muziciene din Statele Unite. Are cele mai ascultate piese pe Spotify și Apple Music. A devenit una dintre primii miliardari din industria muzicală, după Jay-Z și Rihanna. Este cotată în top 100 cei mai mari compozitori din istorie de către revista Rolling Stones. Apare în topul Billboard, Time 100, Forbes Celebrity 100, iar acum este desemnată personalitatea anului de către revista Time, pentru a doua oară.

Are 12 premii Grammy, un premiu Primetime Emmy, 40 de premii americane de muzică, a fost desemnată artistul anilor 2010, are 39 de premii Billboard Music Awards, 23 de premii MTV Video Music, trei de la IFPI Global Recordings Artist și 111 premii de la Cartea Recordurilor.

Ea este filantrop, susținător al drepturilor artiștilor și al emancipării femeilor.

„Bad Blood”, una dintre cele mai populare melodii ale artistei

Alte personalități premiate în 2023

Revista Time a premiat-o pe Taylor Swift pentru că a dinamizat economia locală din Arizona, muzica generând mai multe venituri decât Super Bowl 2023, având loc pe același stadion.

Fanii au zburat în toată țara pentru a o vedea. Au locuit în hoteluri și au mâncat afară. S-au bătut pe hanorache și vinil în ediție limitată. Au cheltuit 1,300 de dolari pentru a vedea concertele Eras Tour.

Alte personalități premiate de aceeași publicație au fost Lionel Messi, ca sportivul anului, și Sam Altman, directorul executiv al anului 2023 (creatorul lui ChatGPT).