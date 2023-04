O echipă de muncitori a descoperit un „spiriduș”. Ce este, de fapt, creatura ce seamănă cu un personaj mitologic înfiorător. Foto

O echipă de muncitori din orașul istoric Santa Maria Regla din Mexico City a făcut o descoperire care a lăsat specialiștii fără explicații. Este vorba despre un „fetus spiriduș” înfiorător. Specimenul misterios a fost descoperit în timpul lucrărilor la o clădire.

Personajul mitologic are un corp mic, patru membre și un cap rotund, ca de bebeluș. Fața este desfigurată și are un nas proeminent. „Spiridușul” are gheare și coadă. După descoperire, mostre au fost duse la analiză la universitatea locală. Cercetătorii încearcă să afle ce este mai exact această creatură bizară și din ce an datează.

Mica creatură a fost expusă la muzeul Museo de los Duendes, din municipiul Huasca de Ocampo. Primarul Francisco Mayoral Flores a spus că rămășițele mumificate ar putea fi de la un „spiriduș sau un nagual”. În religia populară mesoamericană, nagualul este o ființă umană cu puteri supranaturale, care reușea să se transforme în animal. Aceste ființe erau legate de credința că se poate accesa puterea și înțelegerea animalului din interior. Edilul a subliniat faptul că nu a văzut niciodată o astfel de creatură și să „fiecare persoană îl poate evalua singură, în funcție de credințele și tradițiile sale”.

Ce este, de fapt, creatura găsită

Regiunea Huasca de Ocampo este cunoscută datorită legendelor legate de spiriduși, naguali și alte creaturi mitice mayașe. Datorită regiunii în care a fost găsit, „fetus spiriduș” a captat atenția autorităților și specialiștilor.

„Dacă ar fi fost găsit într-un alt municipiu, nu ar fi fost relevant. Dar datorită legendelor spiridușilor și misticului de aici, există o cerere culturală și socială de a-i acorda importanță”, a mai spus primarul, potrivit The Sun.

Medicii veterinari are au văzut creatura susțin că nu este vorba despre un spiriduș sau un nagual, ci despre un fetus malformat de pisică sau câine. Nici locuitorii nu au fost de acord cu ideea că ciudata creatură ar putea fi un personaj mitic.

„Vreți să-mi spuneți că spiridușii se nasc de talie umană și devin tot mai mici pe măsură ce cresc?”, a întrebat un localnic. Un altul s-a întrebat dacă este vorba despre o glumă.