Desfășurată la prestigiosul Institut Hudson din Washington D.C., conferința a reunit peste 50 de nume importante din comunitatea științifică americană, Departamentele Energiei și Apărării și Departamentul de Stat ale SUA, cercetători din laboratoare ale unor universități de renume, precum și invitați din România implicați în proiectul de la Măgurele.

Conferința a fost deschisă de către ambasadorul George Cristian Maior care a subliniat oportunitățile de cooperare din cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite pe care le oferă proiectul laserului de la Măgurele. „Proiectul este unul de importanță națională, europeană și globală, bazat pe fundația solidă a cercetării fizice de peste 70 de ani, existentă în zona București – Măgurele”, a remarcat ambasadorul român.

Ambasadorul George Cristian Maior a arătat faptul că proiectul are o componentă internațională, prin colaborarea în beneficiul tuturor părților, cu universități și laboratoare de cercetare americane precum Johns Hopkins University, Ohio State University, Lawrence Livermore National Laboratory, Laboratory for Laser Energetics, University of Michigan, Duke University, Naval Research Laboratory. „În al doilea rând, proiectul are potențial pentru dezvoltarea mediului de afaceri, prin potențialele aplicații în diverse domenii, inclusiv sănătate prin tratarea cancerului, industria apărării, optică, senzori ultra sensibili, tehnologie avansată în general”, a afirmat George Cristian Maior.

Ambasadorul român a mai arătat faptul că proiectul laserului de la Măgurele extinde și consolidează Parteneriatul Strategic româno-american, într-un domeniu în care ambele țări au expertiza și potențialul necesar pentru colaborare. „Facilitatea de la Măgurele reprezintă o destinație viabilă pentru cercetători și companii, în vederea cooperării comune. Este o facilitate deschisă comunității internaționale”, a declarat ambasadorul George Cristian Maior.

La rândul său, directorul proiectului de la Măgurele, acad. Nicolae Victor Zamfir, a făcut o prezentare a întregului centru de cercetare, inclusiv a obiectivelor pe care acesta și le propune.

Proiectul Extreme Light Infrastructure a fost inițiat în 2015 urmărind să construiască cel mai puternic laser din istorie și să-l folosească pentru generarea de aplicații fără precedent în întreaga știință, precum și în industrie și în viața socială, datorită regimului de putere și intensitate neatins până acum de acest tip de instalații. Laserul de la Măgurele sau Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) face parte din Foaia de Parcurs (Roadmap) a European Strategy Forum on Research Infrastructures, un proiect European constând în implementarea unui centru de cercetare european și internațional la cel mai înalt nivel, axat pe lasere de înaltă putere, interacțiune laser-materie și surse secundare de radiații.

