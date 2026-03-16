Pericolele AI, mai mari decât s-ar crede. Recunoașterea facială cu inteligență artificială a trimis o bunică nevinovată după gratii

O femeie din statul american Tennessee a petrecut aproape șase luni în detenție după ce a fost identificată în mod eronat de un sistem de inteligență artificială folosit de poliția din Fargo, statul Dakota de Nord, într-o anchetă privind o fraudă bancară, potrivit futurism.com.

Cazul a fost relatat de postul de radio american WDAY și ridică întrebări despre modul în care autoritățile verifică rezultatele oferite de tehnologiile de recunoaștere facială.

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, mamă a trei copii și bunică a cinci nepoți, susține că a trăit toată viața în nordul statului Tennessee, la aproximativ 1.600 de kilometri distanță de locul unde au fost comise infracțiunile pentru care a fost acuzată.

Potrivit relatării publicate de WDAY, agenți federali au ajuns la domiciliul femeii în iulie anul trecut, în timp ce aceasta avea grijă de patru copii. Lipps a fost arestată sub amenințarea armelor și ulterior transferată într-o închisoare din Tennessee.

Autoritățile o considerau „fugar din justiție” în legătură cu un caz investigat în Dakota de Nord, ceea ce a însemnat că femeia a fost reținută fără posibilitatea de a fi eliberată pe cauțiune. În aceste condiții, ea a petrecut aproximativ patru luni în detenție înainte de a fi transferată în statul în care fusese emis mandatul.

În perioada inițială a detenției, Lipps a primit un avocat numit de instanță pentru procedura de extrădare. Conform informațiilor citate de WDAY, femeia a fost informată că va trebui să fie transportată în Dakota de Nord pentru a contesta acuzațiile formulate împotriva sa.

Documente ale departamentului de poliție din Fargo, obținute de WDAY, arată că eroarea a apărut în timpul unei anchete privind fraude bancare investigate în aprilie și mai 2025. Ancheta se baza pe imagini de supraveghere care arătau o femeie ce folosea un act de identitate militar fals pentru a retrage zeci de mii de dolari dintr-o bancă.

Pentru a identifica suspectul, anchetatorii au apelat la un program de recunoaștere facială bazat pe inteligență artificială. Sistemul a indicat-o pe Angela Lipps drept posibilă persoană din imagini.

Potrivit documentelor din instanță, un detectiv a considerat că trăsăturile faciale, tipul de corp și părul suspectei din imagini ar corespunde cu cele ale lui Lipps. Femeia afirmă însă că poliția din Fargo nu a contactat-o niciodată înainte de arestare pentru a-i solicita explicații.

După arestare, autoritățile din Fargo nu au preluat-o imediat pe Lipps din închisoarea din Tennessee. Potrivit datelor prezentate de WDAY, transferul către Dakota de Nord a avut loc abia după 108 zile de la arestare.

Prima discuție oficială dintre polițiști și femeie a avut loc în decembrie, când aceasta se afla deja într-un centru de detenție din Dakota de Nord și petrecuse mai mult de cinci luni în spatele gratiilor.

Avocatul care a reprezentat-o în Dakota de Nord, Jay Greenwood, a declarat pentru WDAY că investigația ar fi trebuit să meargă mai departe decât simpla potrivire realizată de software.

„Dacă singurul lucru pe care îl ai este recunoașterea facială, poate ar trebui să verifici mai atent”, a spus acesta.

În cadrul apărării, Greenwood a prezentat documente bancare care arătau că Angela Lipps se afla în Tennessee în momentul în care ar fi fost comise fraudele, la peste 1.200 de mile distanță de Fargo.

După prezentarea acestor dovezi, autoritățile au decis să renunțe la acuzații, iar femeia a fost eliberată din închisoare în ajunul Crăciunului.

Lipps a declarat că poliția nu i-a oferit niciun sprijin pentru a se întoarce acasă. Fără resurse financiare, ea a rămas blocată în Fargo până când mai mulți avocați locali au strâns bani pentru a-i plăti cazarea. Organizația nonprofit F5 Project a ajutat ulterior la organizarea transportului înapoi în Tennessee.

„Aveam haine de vară pe mine, niciun palton, era atât de frig afară, era zăpadă pe jos, eram speriată. Voiam să plec, dar nu știam ce o să fac sau cum o să ajung acasă”, a spus femeia.

Cazul nu este singular. În ultimii ani, mai multe persoane din Statele Unite au contestat arestări bazate pe identificări realizate de programe de recunoaștere facială.

În aprilie anul trecut, poliția din New York a arestat un bărbat pe nume Trevis Williams după ce un sistem similar a sugerat că ar fi suspect într-un caz investigat pe baza imaginilor CCTV. De asemenea, în februarie, o femeie din Detroit a dat în judecată departamentul de poliție local după ce a fost arestată într-o anchetă de crimă în urma unei potriviri generate de un astfel de sistem.

Cazul Angelinei Lipps este investigat în continuare în ceea ce privește circumstanțele care au dus la arestarea și detenția sa.