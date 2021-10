Pericol uriaș în pandemie! Numai o minte criminală putea face asta. Alertă pe planetă

Conform registrelor de import, zeci de milioane de mănuși de nitril contrafăcute și second-hand au ajuns în SUA. CNN arată că în prim-plan este un sistem uriaș care se ocupă de repunerea în circulație a mănușilor deja folosite.

Unele sunt pline de sânge, dar pentru cei care se ocupă de recondiționarea lor, acest aspect nu contează. Pentru ei sunt importanți doar banii, nu și faptul că pun milioane de vieți în pericol.

În SUA și din Thailanda au început mai multe anchete penale. Jurnaliștii americani au descoperit modul în care mii de muncitori din Thailanda lucrează la recondiționarea mănușilor folosite.

La una dintre periferiile din Bangkok (capitala Thailandei) au fost descoperiți saci plini de mănuși medicale folosite. Unele erau murdare, altele erau pătate de sânge. Toate erau băgate într-un bol de plastic, umplut cu colorant albastru.

Acțiuni criminale în pandemie

Oamenii legii din Thailanda spun că rolul muncitorilor era de a înnoi mănușile. Razia amintită a fost organizată în decembrie 2020. Nu e singurul deposit din Thailanda. Există zeci astfel de locuri organizate de minți criminale.

La această situație s-a ajuns din cauză că în pandemia de coronavirus a crescut cererea pentru mănuși de nitril de calitate medicală. Prin urmare, milioane de mănuși de calitate inferioară au fost exportate în SUA, dar și în alte țări din toată lumea.

Experții americani sunt îngroziți și au declarat pentru CNN că mănușile de nitril sunt „cea mai periculoasă marfă de pe Pământ în acest moment”. „Există o cantitate enormă de produse proaste care intră (în țară).

Există mănuși medicale second hand în toată lumea

Un flux nesfârșit de mănuși murdare, de mâna a doua și de calitate inferioară care intră în SUA și despre care autoritățile federale, se pare, abia acum încep să înțeleagă amploarea enormă”, a precizat Douglas Stein.

O companie americană a avertizat două agenții federale (n.r. – Customs and Border Protection și Food and Drug Administration) că a primit transporturi de mănuși murdare de la o companie din Thailanda. S-a întâmplat chiar la începutul acestui an. În plină pandemie de coronavirus, așadar!

Și tottuși, acea companie thailandeză a expediat alte zeci de milioane de mănuși în lunile următoare, unele dintre ele fiind livrate chiar în luna iulie. Mai departe, FDA a luat „o serie de măsuri pentru a-i găsi și opri pe cei care vând produse neaprobate, valorificând experiența noastră în investigarea, examinarea și revizuirea produselor medicale, atât la graniță, cât și în cadrul comerțului intern”.