Bombă despre Pfizer: Teritoriul care devine „laborator experimental” COVID-19. E una dintre cele mai afectate țări de pandemie

Orașul Toledo din sud-vestul Braziliei devine un „laborator experimental” pentru întreaga lume. Scopul este de a investiga ce se întâmplă atunci când întreaga populație este imunizată. La începutul lunii noiembrie începe experimentul care va dura pe o perioadă de un an, cu ajutorul căruia compania farmaceutică Pfizer speră să obțină noi cunoștințe despre eficiența și durata protecției vaccinale a serurilor sale – în condiții reale de viață.

Toledo are aproximativ 143.000 de locuitori. Aici nu există aproape deloc scepticism față de vaccinuri. Aproximativ 99% dintre persoanele cu vârsta de peste 12 ani din oraș și-au făcut deja primul vaccin, majoritatea de la Biontech / Pfizer.

Președintele Braziliei s-a poziționat împotriva vaccinării

Cu peste 600.000 de morți, Brazilia este una dintre țările cele mai afectate de pandemie. Președintele Jair Bolsonaro a minimalizat virusul încă de la început și s-a dezlănțuit împotriva vaccinărilor. Cel mai recent, senatorii brazilieni l-au acuzat de crime împotriva umanității: timp de luni de zile, președintele a refuzat să comande vaccinuri – deși acestea îi fuseseră oferite de către producători.

Experimentul din Toledo nu este primul studiu în masă de acest tip din Brazilia. În orașul Serrana, toți adulții au fost imunizați cu vaccinul de la producătorul chinez Sinovac în iarnă și primăvară. Experimentul a fost un mare succes: în timp ce pandemia făcea ravagii în restul Braziliei, numărul de infecții, boli grave și decese corona a scăzut brusc în Serrana. Gabriela Kucharski, secretarul pentru sănătate al orașului Toledo, speră la rezultate și mai bune datorită vaccinării Biontech / Pfizer.

Orașul Toledo, „laboratorul experimental” al Pfizer

SPIEGEL: Doamnă Kucharski, orașul dumneavoastră a fost selectat de compania farmaceutică Pfizer pentru un studiu de vaccinare. Cum s-a întâmplat acest lucru?

Kucharski: Pfizer căuta un oraș din Brazilia care să poată fi vaccinat practic 100%. Au existat mai mulți candidați. Au ales Toledo. Suntem singurul oraș dintr-o țară în curs de dezvoltare în care Pfizer face acest tip de cercetare. Acest lucru se datorează cu siguranță și modului în care am abordat pandemia. Am monitorizat și documentat virusul încă de la început. Am avut informații despre primul caz la noi și despre procesul de infectare ulterioară. În cooperare cu universitatea de stat de aici, am reușit să realizăm acest control epidemiologic și am dat dovadă de transparență.

SPIEGEL: Este acesta motivul pentru care pandemia a afectat mai puțin Toledo?

Kucharski: La început am avut mai puține infecții și mai puține decese, dar acest lucru s-a schimbat odată cu varianta P1 din februarie, care a lovit puternic orașul nostru. În general, însă, am scăpat totuși mai bine decât restul țării.

SPIEGEL: Brazilia se află, într-un fel, într-o răsturnare de situație. A recuperat mult din decalaj în ceea ce privește progresele în materie de vaccinare. Pe lângă vaccinurile de la Sinovac și AstraZeneca, în curând vor fi produse în țară și cele de la Biontech / Pfizer. Câți locuitori din orașul dumneavoastră au fost deja vaccinați?

Kucharski: Am vaccinat deja cu prima doză în jur de 99% dintre persoanele cu vârsta de peste 12 ani și peste 60% din populație s-a vaccinat cu schema completă. Personalul medical și grupurile de risc au făcut deja rapelul de la Pfizer. La început am inoculat, de asemenea, vaccinurile de la Sinovac, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Acum am trecut în totalitate la Biontech / Pfizer, care a fost administrat la aproximativ jumătate dintre persoane.

Oamenii nu sunt sceptici față de vaccinarea COVID-19

SPIEGEL: În Europa, producătorii ar avea dificultăți în atingerea unei astfel de cote de vaccinare. Cum explicați faptul că, în ciuda polarizării politice în ceea ce privește coronavirusul și vaccinurile, nu există aproape deloc scepticism față de vaccinare în rândul dumneavoastră?

Kucharski: Oamenii s-au documentat și știu că soluția pentru a ieși din pandemie este vaccinarea. De asemenea, practica a arătat rapid cât de eficientă este. Pe măsură ce campania a avansat, numărul cazurilor grave a scăzut semnificativ. Acest lucru a convins apoi și mai mulți oameni. De când am fost selectați pentru studiu, aproape toată lumea vrea să se vaccineze. Vaccinarea Biontech / Pfizer are un nivel de credibilitate deosebit de ridicat.

Între 7 și 10 cazuri de infectare, datorită vaccinării

SPIEGEL: Au existat deja numeroase studii privind eficacitatea și siguranța vaccinului. Ce sperați de la acest tip de cercetare?

Kucharski: Ceea ce facem noi aici depășește studiile clinice. Scopul este de a afla cum se comportă coronavirusul în viața reală – într-o populație care este vaccinată în proporție de 100%. Orașul nostru ar trebui să fie studiat timp de un an întreg. Oamenii vor merge la serviciu în mod normal, vor avea loc reuniuni de familie și evenimente majore – chiar dacă regulile de distanță și cerințele privind măștile se aplică de obicei în continuare. Vor apărea noi variante de virus care să compromită protecția oferită de seruri? Vor apărea boli grave? Ce se va întâmpla cu durata protecției vaccinale? Acestea sunt întrebări pe care dorim să le clarificăm.

SPIEGEL: Aveți ajuns deja la unele concluzii?

Kucharski: Ceea ce putem spune este că datorită ratei ridicate de vaccinare, numărul infecțiilor și al deceselor cauzate de coronavirus a scăzut masiv. La apogeul pandemiei, aveam în jur de 150 de noi infecții pe zi. Acum avem între 7 și 10 . De asemenea, există progrese în domeniul vaccinării, dar până acum nu am observat aproape deloc evoluții severe aici.