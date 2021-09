Experiment cu cameră ascunsă: Acces în localuri cu certificat verde COVID-19 și pentru persoanele nevaccinate

Paznicii din mall-uri sau personalul din diverse localuri, inclusiv restaurante, nu pot verifica dacă informațiile de pe certificatul verde aparțin într-adevăr persoanei care le prezintă. La restaurante, angajații își fac datoria și solicită prezentarea documentului, însă nu se știe în ce măsură documentul reprezintă proprietatea cetățeanului.

Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:

– Bună ziua. Dacă vreau să mănânc aici, care e procedura?

– Aveți certificatul ăla cu QR?

– Îl am descărcat pe telefon.

– E ok. Dacă îl aveți și vă apare verde aici, pe ecran… Ia, încercați, să vedem!

– Să vi-l arăt pe aplicație? Stați așa! Ăsta e codul meu.

– E ok, sunteți pe verde, puteți intra să mâncați.

Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:

– Trebuie să aveți vaccinul făcut.

– Am vaccinul făcut și aplicația aceea…

– Eu vă spun dacă intrați sau nu. Avem noi o aplicație. Trebuie să vă apară un pătrat negru așa…

– Uitați, ăsta e!

– Perfect. Imediat, acum vă spun. Da, puteți să intrați. Uitați, vă puteți vedea numele aici. Nu-i nicio problemă.

Camera ascunsă, discuție reporter – chelner restaurant din Centrul Vechi al Capitalei:

– Aveți certificat digital?

– Cum?

– Green Pass.

– Da.

– Să-l scanăm, vă rog! E în regulă.

– E ok?

– Perfect.

Persoanele nevaccinate pot avea acces în localuri. Ce spun autoritățile

Una dintre marile lacune ale măsurii de restricție în cauză e reprezentată de faptul că persoana care prezintă certificatul verde COVID-19 nu poate fi verificată dacă este adevăratul proprietar al documentului. Paznicii sau chelnerii scanează codul QR, însă nu pot verifica identitatea reală a certificatului.

Reprezentanții operatorilor economici unde au fost realizate experimentele nu au dorit să ofere un punct de vedere oficial în acest sens, însă au precizat că legislația nu le permite angajaților restaurantelor sau paznicilor să verifice identitatea clientului. Autoritățile solicită persoanelor nevaccinate să nu recurgă la gesturi ilegale, în caz contrar riscând dosar penal.

„Dacă te duci cu certificatul tău românesc de vaccinare și îl arăți, este bine. Dacă arăți unul fals și se prinde, este deja o problemă majoră penală, pentru că este prezentare de acte false. Dacă se face un control și vine cineva de la un organ de control, el va cere probabil și buletinul, să le compare. Cine prezintă certificate false își asumă responsabilitatea clar de un dosar penal”, a declarat secretarul de stat al MAI Raed Arafat.

Amintim că în teritoriile care au intrat în scenariul roșu, românii trebuie să prezinte certificat verde COVID-19 (trebuie să fie vaccinați, să fi trecut prin boală sau să se fi testat împotriva COVID-19) pentru a avea acces la diverse localuri sau activități.