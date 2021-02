În cinci mari orașe din România, calitatea aerului din blocuri este la cote foarte periculoase. Sunt concluziile unui studiu realizat de mai mulți cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetarea a fost făcută în cinci mari orașe: Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi şi Timişoara.

S-a constata că prezenţa pivniţei sub încăperea monitorizată, prezenţa unei plăci de beton sub podea, atrage o reducere semnificativă a concentraţiei de radon în comparaţie cu situaţiile în care acestea nu erau prezente.

Calitatea aerului pune în pericol sănătatea

„În 95% dintre clădirile investigate concentraţia de formaldehidă a depăşit valoarea de 50 μg/m3, valoare prag reglementată în anumite ţări europene. Iar în 10% dintre locuinţele investigate au fost înregistrate concentraţii ridicate de acetaldehidă. Aceste concentraţii ridicate au fost asociate în principal cu o aerisire precară a camerelor investigate.

Respectiv utilizarea unor produse precum lumânările parfumate sau a uleiurilor volatile. Concentraţia de radon a depăşit în 52 % din case pragul de 300 Bq/m3 (valoare stipulată de legislaţia românească şi cea europeană). Radonul este un gaz radioactiv omniprezent. Principala sursă de provenienţă a acestuia fiind solul. Radonul pătrunde uşor prin fisurile din fundaţie şi pereţi. Prin podele şi pe lângă tubulatura utilizată pentru instalaţii, acumulându-se treptat în aerul de interior”. Sunt concluziile studiului.

„O acumulare a concentraţiilor altor poluanţi prezenţi”

„Atât rezultatele acestui studiu, cât şi studii similare existente din literatura de specialitate, indică existenţa unei corelaţii demne de luat în considerare între concentraţia de CO 2 şi alţi poluanţi (radon, acetonă, acetaldehidă, limonen etc.). Respectiv între concentraţia de CO 2 şi parametrii fizici, precum umezeala relativă.