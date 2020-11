ISIS rămâne în continuare unul dintre cele mai mari pericole ale liniștii noastre și a civilizației. SRI susține că în România nu există motive de panică în rândul oamenilor.

”Atentatul de la Viena este un avertisment că orice stat din Europa poate reprezenta o ţintă pentru terorişti. În România nivelul de alertă teroristă rămâne Albastru-Precaut.” E o parte din reacția SRI la ce s-a întâmplat în capitala Austriei.

Imaginile terorii din Viena amintesc de ultima simulare de atac armat la ambasada Israelului, din septembrie. E singura ambasadă străină care participă la astfel de exerciții în România, alături de SRI și instituțiile din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului. Ceea ce arată o liniște de neînțeles din partea autorităților față de o posibilă tragedie uriașă.

Cât de sigură e România?

Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol: „În legătură cu terorismul, avem această structură specializată care este SRI, însă până să ajungă în documentarea SRI, sigur avem și noi vulnerabilități pe care le cercetăm inclusiv la nivelul Poliției Române. Din păcate, în astfel de situații, indiferent de ce țară vorbim – iată, am avut Viena, care nu era printre cele mai căutate orașe de către teroriști – dacă în Austria se poate întâmpla așa ceva, temerea noastră este și mai mare când vorbim despre România, pentru că polițiștii pe care-i avem în stradă sunt nepregătiți. Vorbind despre pregătirea profesională, tactică a polițiștilor – aceste subiecte sunt în continuare subiecte tabu, deși ar trebui să reprezinte priorități ale Instituției.

În România există în continuare orașe în care nu există poliție după ora 22, sau nu există poliție sâmbăta și duminica pe stradă. Deci în cazul unui apel de urgență, polițiștii sunt chemați de acasă, din timpul lor liber, pentru a interveni la evenimente. Avem în jur de 8 județe în care mascații, așa cum li se spune, intervin doar dacă li se impune, adică sunt chemați de acasă. De ce nu se fac mai multe exerciții?!

Nu luăm în calcul un scenariu roșu

Sigur, dacă vorbim despre SRI, în domeniul lor de activitate, și dacă ne raportăm la Brigada de Combatere a Terorismului de la nivelul SRI, lucrurile stau mult mai bine decât la Poliție. Nu se fac exerciții pentru că lipsa de personal este foarte mare, pentru că cei din conducerea Poliției Române preferă să aibă polițiști în stradă decât în astfel de acțiuni, cursuri propriu-zise, și de asemenea, trebuie să vorbim și despre o lipsă de oameni – nu avem instructori care să preia acest rol deosebit de important.

Un polițist în România se pregătește din punct de vedere tactic, și face uz de armă, antrenamente, folosind 10 cartușe pe an. La 10 cartușe pe an pe care le trage la o țintă fixă, nu cred că putem vorbi despre precizie, despre deprinderea unor abilități pe care să le poată folosi în astfel de situații, pentru că și în atacul de la Viena am văzut polițiști luați prin surprindere de atacul feroce al acestor teroriști.

Nu s-a pus problema de scenariu roșu în România după 1990 ca să spun așa. Aceste coduri de alertă sunt folosite de Instituțiile Europene de Apărare și Ordine publică, în momentul de față nu există niciun fel de alertă pe teritoriul României, și dacă ne uităm în Eurostat, așa cum suntem în momentul de față și cu compromisurile pe care le avem în sistem, România este una dintre cele mai sigure țări din UE, însă acest lucru se poate schimba foarte repede. Terorismul nu mai are preferințe. Actele de terorism pot fi realizate oriunde pe teritoriul UE, practic dușmanul este UE, iar România automat făcând parte din ea se expune acestui risc, dar trebuie să recunoaștem problemele de sistem pe care le avem, pentru că dacă nu vom face acest lucru și vom prezenta totul roz, lucrurile vor fi destul de tragice în momentul în care ne vom confrunta și noi cu astfel de atacuri”.