EVZ Special Pericolul gazelor cu efect de seră. Cum pot afecta schimbările climatice întreaga lume. Video







Pe canalul de YouTube „Hai România” a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Esențial”. Discuția, moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, l-a avut ca invitat special pe Pavel Stan, expert în schimbări climatice. Acest subiect este tot mai dezbătut la nivel global. Specialistul a precizat că toate aceste probleme climatice reprezintă un aspect important în modelarea politicii mondiale și a economiei globale.

În cadrul acestui podcast, Pavel Stan a vorbit despre impactul schimbărilor climatice și, mai exact, despre gravitatea și incertitudinea acestor fenomene. Pavel Stan a studiat în Statele Unite la Drexel University, Philadephia, pe profilul de antreprenoriat și inovație. Pe perioada studiilor, a avut oportunitatea de a urma un program de șase luni în Japonia la Akita International University, unde a învățat și japoneză. Acesta este preocupat de educație și colaborează de patru ani cu Simtel Team, o companie de inginerie și tehnologie axată pe dezvoltarea de soluții pentru eficiență energetică.

Învățare continuă

Dorința de învățare și curiozitatea de a descoperi diferite domenii i-au trezit lui Pavel Stan interesul pentru domeniul schimbărilor climatice. În cadrul unui curs pe care l-a urmat la facultate a studiat cartea „A șasea extincție” a lui Elizabeth Colbert. Volumul a primit premiul Pulitzer pentru Jurnalism. Informațiile din carte au pornit această pasiune a lui Pavel pentru domeniul climatic.

„Cartea vorbește despre cum strict numeric, poți argumenta că ne aflăm în al șaselea eveniment de extincție în masă la nivel global. Pur și simplu, pentru că volumul de specii care sunt declarate dispărute de la an la an este suficient de mare și în creștere. Așa am ajuns la subiectul schimbărilor climatice. Ne privește și pe noi ca specie umană. Fiecare organism are un rol în ecosistemul în care trăim, iar dispariția unor specii poate destabiliza lumea”, a spus Pavel.

Potrivit expertului, schimbările climatice au devenit un subiect extrem de important la nivel mondial pentru că oamenii văd anumite efecte negative. Totuși, specialiștii nu pot prezice pe termen lung ce se va întâmpla și cum vom fi impactați în viitor. Expertul a vorbit despre gazele cu efect de seră, cel mai menționat fiind dioxidul de carbon, care au un impact negativ asupra lumii. „Problema este că există prea mult dioxid de carbon. Avem mecanisme naturale pe Pământ de captare a dioxidului de carbon: pădurile, oceanele și ghețarii. Dar, s-a produs un dezechilibru”, a spus Pavel Stan.

Schimbările climatice și dioxidul de carbon

Potrivit expertului, excesul de dioxid de carbon duce la o creștere necontrolabilă a temperaturii. Problema schimbărilor climatice a fost evidențiată încă din secolul XIX- lea. Un om de știință a vorbit despre aceste fenomene în cadrul unui articol dintr-un ziar britanic. „A ajuns la concluzia că era industrială în care se aflau marile imperii ale lumii la momentul respectiv poate duce la un impact climatic defavorabil la nivel mondial. Deci aceste fenomene erau în atenția oamenilor de mult timp. Dar zeci de ani nu a mai fost abordat subiectul”, a spus expertul.

De-a lungul timpului, au fost căutate metode pentru combaterea acestui fenomen, iar o soluția a fost dezvoltarea diferitelor tehnologii. Un exemplu în acest sens este reprezentat de inovațiile din domeniul fotovoltaicelor. Expertul a vorbit despre originile acestei tehnologii. De asemenea, a pus accent pe impactul politic și economic care a afectat aceste noi industrii.

„Statele Unite au inventat tehnologia fotovoltaică. Aveau o sursă de producție de curent pe sateliți. A fost inventată de NASA în colaborare cu complexul Industrial Militar al Statelor Unite. Chinezii au făcut o chestie cu specific asiatic. Au luat un număr mare de studenți și i-au trimis în toată lumea, la toate universitățile mari din lume. Le-au spus să caute oportunități interesante.

Unul dintre ei s-a întors și a povestit de tehnologia fotovoltaică. Atunci China a zis <aceasta este piața noastră de acum încolo>. Este un grafic de volum de investiții, practic banii care au intrat în tehnologiile fotovoltaice. De prin anii 50’- 60’, este o mică parte care ține de banii americanilor, când au inventat tehnologii, când au dezvăluit totul. După aceea, au intrat chinezii care au decis că acesta este sectorul lor de business de acum încolo”, a povestit Pavel Stan.