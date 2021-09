Performanța care l-a făcut pe Lionel Messi să izbucnească în lacrimi. A marcat de trei ori contra Boliviei și a doborât recordul lui Pele. VIDEO

Argentina s-a impus, joi noaptea, pe teren propriu, în partida jucată la Buenos Aires, contra Boliviei (scor 3-0), în preliminariile Campionatului Mondialului din 2022. A fost seara lui Lionel Messi, care a marcat un hattrick în minutele 14, 64 și 88. Ocazie cu care superstarul argentinian a devenit cel mai bun marcator sud-american pentru o națională din această zonă. Messi a ajuns la 79 de goluri, în timp ce Pele a marcat de 77 de ori pentru Brazilia. Pe locul al 3-lea în acest clasament se află brazilianul Neymar. Atacantul de la PSG a marcat de 69 de ori.

Messi a doborât recordul lui Pele și a prezentat Copa America

La finalul jocului cu Bolivia, Lionel Messi a prezentat publicului trofeul Copei America, pe care „pumele” l-au cucerit în vara acestui an. La final, Messi a vorbit despre trăirile de la jocul cu Bolivia. „Am fost foarte nervos, am vrut doar să mă bucur de noapte. Am așteptat mult timp pentru asta. Am câștigat meciul, acesta a fost cel mai important lucru, iar acum putem sărbători”, a spus atacantul de la PSG.

Argentinianul, în vârstă de 34 de ani, a avut o vară plină de evenimente. El a schimbat clubul și s-a transferat de la Barcelona la PSG în luna august. De asemenea, cu naționala țării sale a câștigat Copa America, după ce Argentina a trecut în finală, de Brazilia, cu scorul de 1-0. Meciul s-a disputat la Rio de Janeiro. A fost primul trofeu câștigat de Messi cu Argentina. Națională care a evoluat în finala Campionatului Mondial din 2014, acolo unde a fost învinsă de Germania, după prelungiri, scor 0-1.

„Nu a existat un mod mai bun de a face acest lucru”

Lionel Messi a dansat cu coechipierii săi și a arătat trofeul Copa America suporterilor prezenți la jocul cu Bolivia. „A fost un moment unic câștigarea Copa America, datorită locului și modului în care am obținut titlul. Nu a existat un mod mai bun de a face acest lucru și să pot sărbători titlul acum, este incredibil. Mama mea, frații mei sunt aici în tribune. Ei au suferit mult … Sunt foarte fericit”, a mai spus argentinianul.