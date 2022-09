Perchiziții la o bancă americană din Germania. Procurorii au demarat o anchetă de fraudă

Percheziții de amploare în Germania

„Putem confirma că birourile noastre au fost vizitate săptămâna aceasta. Continuăm să cooperăm cu autoritățile germane ca parte a investigației lor în curs”, a declarat JPMorgan. De asemenea, procuratura a precizat că percheziții le au avut loc la birourile băncii, pe care nu a menționat-o, la firme de audit și de consultanță fiscală și la domiciliile a patru suspecți.La începutul acestui an, au fost efectuate percheziții și la sediile altor bănci. Printre acestea se numără Morgan Stanley, Bank of America și Barclays. Denumite Cum-ex, tranzacțiile implicau cumpărarea și vânzarea de acțiuni în ziua în care companiile plăteau dividende. Schema frauduloasă a permis atât cumpărătorilor, cât și vânzătorilor să depună cereri de rambursare a impozitului pe dividende pe care, în realitate, nu le-au plătit. În plus, se estimează că acest sistem, care a funcționat până în 2012, i-a costat pe contribuabilii germani peste 10 miliarde de euro, informează Financial Times

În ultima perioadă, oficialii din Germania au demarat mai multe percheziții în diverse domenii de activitate. Anchetatorii germani au descins în şapte imobile situate în orăşelul Lilienthal, dar și în oraşele Bremen, Bremerhaven şi Konstanz. Potrivit Parchetului din Stade, aflat în landul Saxonia Inferioară, este investigată încălcarea normelor privind exportul de materiale de către firma Riol Chemie GmbH. Surse judiciare vorbesc despre nu mai puțin de 30 de cazuri de astfel de exporturi ilicite.

Parchetul din Stade a precizat că ia în calcul ipoteza conform căreia substanţele chimice exportate în Rusia ar fi fost folosite la crearea unor arme biologice, printre care și agentul neurotoxic Noviciok. Noviciok este o neurotoxină despre care s-a mai vorbit și în cazul otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia, în 2018, în Marea Britanie.

Același agent chimic ar fi fost folosit și pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi, un critic al președintelui rus Vladimir Putin. Moscova nu a declarat niciodată Noviciok sau ingredientele sale către Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) din Haga.