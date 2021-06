Cei 23 de lăutari au cerut obţinerea de sprijin financiar în baza ajutorului oferit de guvern pentru pandemia COVID-19.

Aceștia au obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi conexe şi au scris în declaraţii că au fost în imposibilitatea de a-şi practica meseria şi a-şi câştiga banii necesari.

Cercetaţi pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și fals în declarații

Procurorii i-au descoperit, iar marţi dimineaţă, ei au fost percheziţionaţi şi mulţi dintre cei anchetaţi au fost duşi la Parchetul Bârlad, unde au început audierile.

Astăzi, 1 iunie 2021, peste 80 de polițiști și 60 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Vaslui. În cauza în care au fost dispuse perchezițiile domiciliare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

La cât se ridică valoarea prejudiciului

Ancheta este în curs de desfășurare, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui urmând a efectua cercetări, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui și ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău Alexandru cel Bun.

În perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021, persoanele bănuite ar fi folosit documente falsificate, pentru obținerea unor sume de bani acordate de la bugetul de stat, cu titlu de indemnizație de sprijin, pentru persoane care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, în contextul pandemiei.

Prejudiciul estimat în cauză este de 200.000 lei. Parte vătămată este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui”, se arată în comunicatul Poliţiei, potrivit Antena3.