Magistrații români au să-mi dea din ce în ce mai mulți bani

Am scris de nenumărate ori, încă din timpul prăpădului, că teroarea dezlănțuită de Gruparea de Criminalitate Organizată „Coldea-Kovesi”, în vremea Protocoalelor SRI-DNA, dar și după, va avea consecințe nu doar în planul personal al celor cărora le-au fost distruse viețile. La fel, am arătat că cei 10 ani de Teroare instaurată de Gruparea SRI-DNA-ÎCCJ au făcut pulbere prestigiul judecătorilor, daună ireparabilă multă vreme, pentru că, în fond, ei au consacrat în mandate de arestare și ani de pușcărie toate nelegiuirile Grupării. Aceasta, alături de scăderea pe termen mediu a încrederii în Justiție. Doar o mână de judecători și-a terfelit jurământul sub pingelele încălțărilor, dar ceea ce au făcut cei câțiva este atât de grav, încât o nemeritată anatemă va apăsa vreme îndelungată, pe întreaga breaslă.