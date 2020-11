Într-o conferință online organizată săptămâna aceasta de către International Christian Concern (ICC), secretarul ungar de stat Tristan Azbej a subliniat creșterea surprinzătoare a creștinilor persecutați, insistând asupra faptului că comunitatea internațională „trebuie să le audă strigătul de ajutor”.

Join ICC and the government of Hungary today at 9:00 a.m. EST for our discussion on the Nexus of #Persecution and #Humanitarian Aid. RSVP here: https://t.co/qeM5jYUOXj — International Christian Concern (@persecutionnews) November 16, 2020

În timp ce lumea se confruntă cu pandemia de COVID, pentru mulți oameni „coronavirusul pare un pericol mai mic” în raport cu criza existențială cu care se confruntă, a spus Azbej, citat de Breitbart.

Politicianul de la Budapesta a afirmat că, potrivit celor mai recente statistici, numărul creștinilor persecutați pentru credința lor a crescut la nivel mondial de la 245 de milioane la 260 de milioane într-un singur an.

În aceeași perioadă, aproape 3000 de creștini au fost omorâți, iar alți 3700 arestați pentru convingerile lor.

Muslim extremists have carried out a door-to-door anti-Christian murder campaign, killing over 500 Christians since June. https://t.co/YKx9dyccLp — Breitbart News (@BreitbartNews) September 14, 2020

Aproximativ o treime din populația lumii se confruntă cu o formă sau alta de persecuție religioasă, creștinii reprezentând cea mai persecutată comunitate, a spus secretarul de stat, adăugând că pandemia a agravat situația.

Azbej a dat exemplul guvernului din Ungaria față de persecuțiile la adresa creștinilor, insistând că este nevoie să se acorde asistență comunităților persecutate, pentru a putea rămâne la casele lor, nu să fie încurajate să emigreze.

Afirmațiile lui Azbej au fost susținute de ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care, pe pagina sa de Facebook, a făcut apel la unirea eforturilor pentru a opri persecuțiile la adresa creștinilor.

Christian persecution around the globe reached an unprecedented level at the end of 2019, with over 260 million Christians facing “high levels of persecution." https://t.co/l4kJ3IPS1f — Breitbart News (@BreitbartNews) January 16, 2020

Este nevoie de un efort concertat în acest sens, atât la nivel european cât și la nivel mondial, a spus șeful diplomației de la Budapesta.

Adresându-se conferinței online organizate de International Religious Freedom Alliance, Szijjarto a spus că nevoie de creștinism a lumii, pentru a construi comunități, este acum mai mare ca oricând.

„Din păcate, creștinismul continuă să fie cea mai persecutată religie de pe pământ și nu trebuie să uităm acest lucru, nici măcar în acest circumstanțe dificile prin care trecem acum”, a adăugat Szijjarto, observând că, în medie, în lume, opt creștini pe zi sunt uciși pentru credința lor.

Șeful diplomației ungare a remarcat și că aproximativ 9.500 de atacuri au avut loc împotriva bisericilor sau proprietăților creștine anul acesta și a rugat opinia publică europeană să fie conștientă că „acesta nu este un fenomen îndepărtat”.

„Acest fenomen este în Europa chiar acum”, a spus Szijjarto, amintind recentele atacuri teroriste din Franța și Austria sau vandalizarea statuilor Papei Ioan Paul al II-lea din Polonia.

Asemenea „atacuri extremiste” împotriva comunităților creștine trebuie oprite, a spus ministrul.

„Este o responsabilitate comună a noastră să combatem aceste mișcări anti-creștine”, a mai spus politicianul, adăugând că măsurile împotriva răspândirii COVID nu trebuie să limiteze dreptul comunităților creștine de a-și exercita credința.