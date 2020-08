Strania decizie a fost luată ca urmare a înregistrării mai multor incidente rămase fără explicație, care au fost observate de armata americană.

Grupul de lucru care se va ocupa de fenomenele aeriene neidentificate (FAN) a fost creat în luna august de către secretarul adjunct al Apărării, David Norquist, bazându-se pe o structură deja existentă în cadrul Biroului de Informații Navale.

Departamentul Apărăii a declarat vineri, 14 august, că speră să „îmbunătățească modul de înțelegere și să pătrundă în interiorul naturii și originii FAN care potențial ar putea constitui o amenințare pentru securitatea națională a Statelor Unite”.

I AM SO PROUD OF ⁦@TTSAcademy⁩, we had a plan, we delivered, and now here you go: Establishment of Unidentified Aerial Phenomena Task Force > U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE > Release https://t.co/rw5H38TqzF

— Tom DeLonge (@tomdelonge) August 14, 2020