AI-ul lui Musk, Grok, va fi integrat în sistemele militare ale SUA

Pentagonul a anunțat oficial un parteneriat strategic cu startup-ul de inteligență artificială xAI, fondat de Elon Musk, prin care sistemele AI ale companiei vor fi integrate în infrastructura internă. Familia de modele Grok va fi conectată platformei militare GenAI.mil, oferind acces securizat la instrumente avansate de inteligență generativă, informează Fox News.

Mai exact, Pentagonul face un pas important spre integrarea inteligenței artificiale în activitatea sa, anunțând un parteneriat cu xAI, compania deținută de Elon Musk. Colaborarea vizează utilizarea modelelor Grok pentru optimizarea fluxurilor de lucru guvernamentale sensibile și pentru sprijinirea operațiunilor militare.

Potrivit comunicatului oficial, tehnologia Grok va fi inclusă în noua platformă de inteligență artificială a Departamentului Apărării, denumită GenAI.mil. Autoritățile descriu aceste modele drept unele dintre cele mai avansate disponibile în prezent, capabile să îmbunătățească modul în care sunt gestionate informațiile și procesele interne.

Începând cu debutul anului 2026, aproximativ 3 milioane de militari și angajați civili ai Pentagonului vor avea acces securizat la instrumente AI moderne, menite să eficientizeze activitățile zilnice și să faciliteze lucrul cu date guvernamentale sensibile.

Reprezentanții xAI susțin că soluțiile dezvoltate de companie pot fi utilizate nu doar în administrația federală, ci și la nivel statal și local, având totodată aplicații esențiale pentru misiuni critice desfășurate în teatrele de operațiuni militare.

Departamentul de Război a anunțat că a finalizat un acord oficial cu compania xAI, marcând un pas important spre integrarea capabilităților sale avansate în platforma guvernamentală GenAI.mil. Potrivit instituției, inițiativa face parte din strategia de accelerare a adoptării inteligenței artificiale de ultimă generație în rândul celor aproximativ 3 milioane de militari și angajați civili ai departamentului.

Noile instrumente vor permite personalului să utilizeze tehnologiile xAI într-un mediu sigur, direct pe sistemele guvernamentale protejate. Acestea vor putea fi folosite pentru activități curente, inclusiv pentru procesarea informațiilor sensibile, dar neclasificate, cu respectarea strictă a normelor de securitate.

Deoarece inteligența artificială xAI este proiectată să analizeze date în timp real, oficialii consideră că parteneriatul va oferi un avantaj informațional semnificativ, îmbunătățind viteza și calitatea procesului decizional.

În acest context, Grok va oferi personalului acces la informații în timp real de la xAI, oferind Departamentului de Război o conștientizare mai rapidă a situației la nivel global, a declarat departamentul.

xAI a anunțat că parteneriatul ar putea deschide, pe termen mediu și lung, calea către gestionarea unor sarcini de lucru clasificate. Compania subliniază că, printr-o colaborare susținută cu Departamentul de Sănătate și alți parteneri instituționali, va furniza guvernului o gamă de modele de inteligență artificială concepute special pentru nevoile sectorului public, inclusiv pentru operațiuni sensibile.

La rândul său, Departamentul de Război a transmis că își va continua strategia de dezvoltare a unui ecosistem de inteligență artificială axat pe rapiditate, securitate și avantaje clare în procesul decizional. Oficialii instituției consideră că acest demers reprezintă un nou pas important în transformarea digitală a apărării americane.

„Anunțul de astăzi confirmă un nou prag atins în evoluția inteligenței artificiale în Statele Unite, iar Departamentul de Război este decis să susțină această dinamică”, a precizat instituția.

xAI a adăugat că noile acorduri se înscriu în sprijinul constant oferit guvernului american, în linie cu obiectivul companiei de a pune la dispoziția statului cele mai avansate tehnologii din industrie, în beneficiul interesului național.

Această colaborare consolidează legăturile de durată dintre Elon Musk și inițiativele guvernamentale. Reamintim că în trecut, Musk a avut un rol activ în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, unde a coordonat, pentru o perioadă, reforme menite să eficientizeze activitatea instituțiilor federale și să reducă cheltuielile considerate excesive.