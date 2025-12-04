Pentagonul, dat în judecată de New York Times. Ce acuză publicația americană

New York Times (NYT), una dintre cele mai importante publicații din SUA, va da în judecată Pentagonul, conform unui anunț făcut astăzi. Este o reacție după retragerea acreditărilor la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, conform AFP.

Noile reguli, ce fuseseră anunțate în luna septembrie, stabilesc limitări stricte legate de accesul fizic al jurnaliştilor în sediul Pentagonului şi folosirea surselor, dar şi posibile sancţiuni pentru solicitarea fără autorizaţie prealabilă a unor informaţii de interes public.

Marile instituții mass-media americane, care în mare parte îi fac opoziție preşedintelui Donald Trump, au refuzat să accepte aceste condiţii, considerându-le o restrângere a libertăţii de exprimare.

Printre entitățile media vizate se numără New York Times, Washington Post, Politico, agenţiile Reuters şi Associated Press, posturi de televiziune precum ABC News, CBS News, CNN, NBC News. Noile reguli au fost respinse şi de postul conservator Fox News, un post ce este de partea actualului lider de la Casa Albă. Aici, Pete Hegseth, actualul secretar al Apărării, a fost comentator înainte ca Trump să-l numească la conducerea Pentagonului.

Rămaşi fără acreditări, zeci de jurnalişti ai acestor mass-media au eliberat în luna octombrie birourile de la Pentagon, acolo unde corespondenţii de presă aveau spaţii permanente de lucru.

De asemenea, aproximativ 60 de jurnalişti, toţi din cadrul unor mass-media ce au o politică din zona conservatoare, şi-au păstrat acreditările la Pentagon. Asta după ce au acceptat noile reguli ale instituţiei. Printre aceste mass-media se numără postul One America News, publicaţia Frontlines, o filială a organizaţiei Turning Point, ce a fost fondată de activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva preşedintelui Trump. Dar și alte instituţii online, care susţin deschis administraţia actualului președinte american, precum The Gateway Pundit sau The National Pulse.