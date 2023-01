Pensionarii o duc rău în România. Unul din patru primește indemnizația socială

În prezent, susțin cei de la Casa Națională de Pensii Publice, în România, în luna ianuarie 2023, existau în plată 4.601.852 de decizii de pensionare. Acest lucru înseamnă că există tot atâtea persoane care primesc pensie din bugetul asigurărilor sociale.

Dintre cei 4.6 milioane de pensionari, există 1.14 milioane de pensionari care au pensie de mizerie, de sub 1.125 lei / lună.

Pentru aceste persoane, Guvernul Ciucă a decis acordarea unor stimulente financiare sub formă de indemnizații sociale care se acordă în lunile februarie și septembrie.

Cei mai mulți pensionari cu pensii foarte mici locuiesc în județele București, Suceava și Dolj.

Ce pensie primește un fost CAP-ist

Statistica celor de la Casa Națională de Pensii Publice prezintă și alte date interesante.

Dintre cei 1.14 milioane de pensionari cu pensii mici, 1.02 milioane au lucrat în diverse sectoare de activitate, la stat sau de la privat, în timp ce alți 116.062, sunt foști agricultori, adică au muncit în fostele Cooperative Agricole de Producție, de dinainte de 1989, aceștia fiind și oameni foarte în vârstă.

Evidențele oficiale arată că pensionarii agricultori primesc o indemnizație socială medie de 303 lei. Acești bani se plătesc de la bugetul de stat, și diferă de la un județ la altul.

”În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 303 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în judeţele Ilfov (434 lei) şi Gorj (393 lei) şi în sectorul 1 din Bucureşti (379 lei). Beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţele Iaşi (7.973 persoane), urmat de Botoşani (7.567) şi Dolj (7.517)”, a arată în comunicatul Casei Naționale de Pensii.

Ajutoare pentru pensionarii săraci

De la 1 ianuarie 2023, pensiile au crescut în România cu un procent de 12.5 la sută. Este vorba despre persoanele care primesc pensii mici.

Pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi ajutoare, sub forma unor sume de bani, care vor fi acordate de două ori pe an. Cei cu pensii de până la 1500 de lei, vor primi în plus, suma 1000 de lei.

De asemenea, la pensiile cuprinse între 1501 lei și 2000 de lei, va fi adăugată suma de 800 de lei. Pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei.