Economie Avantajele și dezavantajele pensionării anticipate. Studiul care dă de gândit







A face parte din mișcarea pentru independență financiară sau pensionare anticipată(FIRE) pare un vis. Dar, dacă nu este posibil să realizați acest lucru, vă puteți consola cu faptul că a lucra mai mult ar putea cel puțin să vă sporească longevitatea.

Membrii mișcării "FIRE" prioritizează traiul frugal pentru a economisi și a investi cât mai mult posibil din veniturile lor, creând posibilitatea de pensionare anticipată.

După cum a relatat BI, unii s-au pensionat încă de la 29 de ani și se bucură să călătorească, să scrie cărți și să petreacă timp cu copiii lor în loc să lucreze. FIRE a crescut în popularitate pe măsură ce milenialii și generația Z resping cultura muncii tradiționale și caută să muncească din greu acum pentru a trăi bine mai târziu, în loc să trăiască pentru a munci toată viața.

Longevitatea este, de asemenea, un subiect de actualitate, iar cercetările sugerează că persoanele care trăiesc mai mult tind să aibă un sentiment puternic al libertății.

Pensionarea timpurie ar putea fi în detrimentul sănătății noastre?

Karen Glaser, profesor de gerontologie la Kings College London și cercetător principal în cadrul unui studiu privind munca, sănătatea și speranța de viață numit WHERL, a declarat pentru Business Insider că datele privind avantajele și dezavantajele pensionării anticipate sunt distorsionate, deoarece oamenii se pensionează anticipat doar din două motive: fie sunt suficient de bogați pentru a se pensiona, fie starea lor de sănătate este prea precară pentru a putea lucra.

Dar ea a spus că dovezile sugerează că beneficiile potențiale ale muncii sau pensionării variază de la persoană la persoană. Este ușor de înțeles de ce este mai bine să vă petreceți pensionarea făcând lucrurile care nu le-ați putut face în timp ce lucrați, în loc să vegetați în fața televizorului.

Munca poate fi o sursă de împlinire

Pensionarea tinde să dea sănătății noastre mentale și fizice un impuls pe termen scurt, deoarece elimină stresul, ceea ce înseamnă că oamenii pot, la rândul lor, să fumeze sau să bea mai puțin și să aibă mai mult timp pentru a reînvia prieteniile și pentru obiceiuri mai sănătoase, cum ar fi exercițiile fizice, a spus Glaser.

De exemplu, un studiu realizat în 2020 de WHERL a arătat că femeile care au avut până târziu în viață o slujbă manuală, cu un nivel ridicat de stres, erau mult mai predispuse la depresie, în parte din cauza efectelor pe care le poate avea asupra organismului.

Pe de altă parte, oamenii își pot pierde principala sursă de legături sociale atunci când părăsesc locul de muncă, ceea ce ar putea avea "un impact uriaș" asupra longevității, a declarat Glaser. Un studiu realizat în 2023 de cercetători de la Universitatea din Glasgow a constatat că persoanele izolate social prezentau un risc cu 77% mai mare de a muri din orice cauză.

Muncă și fericire

Un loc de muncă în care sunteți fericit poate oferi, de asemenea, satisfacție și poate îmbunătăți stima de sine, astfel încât poate fi mai bine să continuați să lucrați dacă nu aveți nimic în afara muncii care să vă consolideze identitatea, a spus ea.

"Munca la vârste înaintate pare să aibă un fel de efect protector asupra cogniției", a adăugat Glaser. Studiile sugerează că pensionarea poate fi urmată de o scădere a funcției cognitive, în special a abilităților de memorie, deși acest lucru depinde de locul de muncă al persoanei, de cât timp a fost pensionată și de modul în care își petrece pensionarea.

De exemplu, abilitățile cognitive ale unui funcționar pensionat pot scădea dacă munca a fost principala sursă de stimulare intelectuală, conform unui articol din 2022 publicat în The Journal of the Economics of Ageing.

Un model FIRE hibrid ar putea fi cel mai bun

Cu toate acestea, ceea ce pierdem din muncă ar putea fi compensat cu hobby-urile potrivite, cum ar fi cursurile, întoarcerea la universitate sau cititul, a spus Glaser. Și, desigur, mulți membri ai mișcării FIRE își petrec timpul călătorind, realizând proiecte personale sau continuând să lucreze la lucruri care le plac fără presiuni financiare.

Un studiu din 2021 publicat în Psychology and Aging a sugerat că persoanele care își mențin activitățile stimulative din punct de vedere mental își pot menține cogniția la pensie.

Un model hibrid poate fi cel mai bun pentru cei care se află pe drumul spre FIRE, dacă sunteți stabil financiar, munca cu jumătate de normă sau voluntariatul ar putea oferi beneficiile muncii și ale pensionării.

Între timp, există beneficii pentru cei care au control asupra a ceea ce fac la locul de muncă, au locuri de muncă care nu sunt prea stresante și obțin satisfacție de la locul lor de muncă, a spus Glaser.