Social Pensionare cu scandal în magistratură. Procuror protejat de polițiștii care l-au prins băut la volan







Un procuror povestește, într-o înregistrare, că ar fi fost protejat de polițiștii veniți să constate un accident pe care l-a comis. În clipul audio dat publicității, magistratul recunoaște că era băut.

Președintele Klaus Iohannis a semnat marți, 2 aprilie, cinci decrete de eliberare din funcție prin pensionare a unor magistrați. Printre aceștia se numără și procurorul Eugen Stoina, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. Este vorba despre un magistrat despre care presa locală relatează că ar fi fost protejat de poliție.

Procuror implicat într-un scandal

Numele magistratului Eugen Stoina apare într-un scanda de proporții la Sibiu. Acesta ar fi fost protejat de polițiștii care l-au surprins băut la volan, după ce a comis un accident. Potrivit presei locale, însuși magistratul ar fi recunosct într-o înregistrare audio. Clipul a fost postat pe rețelele de socializare de un fost polițist.

Magistratul ar fi fost băut la volan și ar fi lovit două autoturisme, dar a scăpat fără nici o sancțiune. Aceasta deoarece polițiștii nu l-au testat pentru consumul de alcool. În înregistrarea postată pe Facebook de un fost polițist, Marian Răduinea, procurorul recunoaște că a comis un accident rutier, aflându-se băut la volan, după cum relatează turnulsfatului.ro.

Pensionare cu scandal în magistratură

Într-o postare pe Facebook, fostul polițist povestește contextul în care procurorul a fost implicat în accidentul rutier. Incidentul datează de mai bine de un an, din iulie 2023. Potrivit polițistului, o patrulă de poliție rutieră l-a oprit pe magistrat, i-ar fi cerut să-și parcheze mașina, iar apoi l-a condus la sediul Biroului Rutier cu autospeciala.

Acolo, conform publicației citate mai sus, magistratului i s-a sugerat să nu efectueze testarea pentru depistarea alcoolului. Mai mult, a fost trimis acasă și i s-a cerut să revină în 24 de ore. Procurorul s-a conformat și a revenit a doua zi. Nici atunci nu ar fi fost testat pentru consumul de alcool.

Ulterior ar fi primit la domiciliu procesul verbal de constatare după accidentul comis.

Procuror surprins într-o înregistrare audio

În înregistrarea postată de fostul polițist, magistrarul povestește cum s-au petrecut lucrurile la momentul accidentului. El are doar cuvinte de laudă la adresa polițiștilor care l-au protejat și nu i-au deschis dosar penal. Îi numește „drăguți”.

Procuror: Am fost căscat și am dat în unul. Eu presupun, tu ești profesionist. Eu presupun că nu am avut frâna călcată, a intrat în următorul și am mai dat într-unul. Dar nu am avut viteză, să știi. Efectiv am schimbat privirea și a frânat coloana.

Răduinea: A, deci e lovitură din spate. Nepăstrarea distanței.

Procuror: Da, da, clar, Eu am fost vinovat.

Răduinea: Păi și de ce nu au făcut procesul verbal ieri?

Procuror: Nu este vina lor.

Răduinea: A..

Procuror: Eram băut.

Răduinea: Auăleu!

Procuror: Și mi-au dat colegii 24 de ore.

Răduinea: Aaa și au plecat ei de la fața locului.

Procuror: Nu, nu, puiule. Am fost la poliție, am fost la poliție, au fost drăguți. Nu drăguți, foarte drăguți. Mi-au mutat mașina și m-au întrebat Sunteți de acord să mergeți cu noi? Da, cum să nu.

Răduinea: A, și ați mers la poliție.

Procuror: Și am mers la poliție și acolo mi-au zis că trebuie să vă testăm. Știam.

Răduinea: Da, da.

Procuror: Dar nu e cazul acum.

Am înțeles. S-au alarmat toți și la București că a fost o tamponare.

Procuror: Măi dragule, eu i-am rugat să nu se afle la Parchet. Au aflat toți șefii.

Răduinea: Daa.

Procuror: Pe mine nu m-a sunat niciunul. Bă, ești bine, ai pățit ceva.

Răduinea: A, și azi ați fost să vă facă procesul verbal?

Procuror: Da.

Răduinea: A, deci astăzi a fost ok, cu testare, cu tot.

Procuror: Dacă-ți spun ce s-a întâmplat s-ar putea să bubuie prin presă. Nu m-au testat. A ieșit zero.

Răduinea: (râde). A suflat Tibi?

Procuror: Nu, nu mi-a pus în bot. Se pare că sunt de notorietate că sunt bețiv (râde).

Ți-a plăcut? (râde) Nu am suflat, să știi. (Râde) Ieri chiar nu e cazul.

Răduinea: Dar, ieri trebuia să suflați. Dar șoferii ăia nu v-au zis nimic.

Procuror: Nu, să știi dragul meu că nu au fost discuții în contradictoriu, am dat mâna cu ei. Am sunat și eu la poliție și l-am rugat pe Bogdan Maxim să trimită un echipaj. Nu am mișcat mașina că s-au și bucurat polițiștii.

Răduinea: Au venit la fața locului?

Procuror: Da, a venit un echipaj. (...) Eu nu mi-am dat seama că am mai dat două rachete. Era evident că l-am trosnit pe ăla din față, (râde), era fără echivoc. Dar pe urmă am aflat de la poliție de ceilalți doi.

Răduinea: Deci v-au dus la poliție și v-au zis să veniți a doua zi.

Procuror: Da, au zis că e mai bine. (râde)

Scandal la Poliția Sibiu

În urma dezvăluirilor făcute chiar de procuror, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Sibiu a anunțat o anchetă internă.

„Având în vedere informațiile apărute în social media referitor la modul de protocolare de către polițiștii rutieri a unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost declanșată o anchetă internă în vederea verificării tuturor aspectelor incidente acestui caz, urmând ca în funcție de rezultat să fie dispuse măsurile legale în consecință!”, anunță IPJ Sibiu prin purtătorul de cuvânt, conform turnulsfatului.ro.

Eugen Stoina a fost șef la DNA București, de unde a fost transferat la Sibiu, în ianuarie 2018. Motivul a fost legat tot de faptul că ar fi provocat un accident rutier băut fiind.

Procurorul Stoina a primit un avertisment din partea CSM, după ce a fost acuzat de Inspecția Judiciară pentru mai multe abateri. Eugen Stoina a fost sancționat pentru că ar fi tergiversat soluționarea mai multor dosare repartizate.