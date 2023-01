CSM și-a ales noul președinte. Daniel Grădinaru se va afla la conducerea Consiliului, ajutat de un fost șef al DIICOT

Consiliul Superior al Magistraturii ( CSM ) și-a ales noul conducător. Este vorba de Daniel Grădinaru . CSM este format din 19 membrii dintre care nouă sunt judecători și cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Mai sunt doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept. Este vorba de ministrul Justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al României. Fiecare membru are un mandat de șase ani și nu poate fi reales în funcție.Constituția și Legea 317/2004 arată că acest Consiliu este condus de un preşedinte care va fi ajutat pe perioada mandatului de un vicepreşedinte. În această funcție a fost ales Daniel Horodniceanu, fost șef al DIICOT . Este important de precizat că cei doi fac parte din secţii diferite. În plus, ei vor avea aceste funcții timp de un an și nu există posibilitatea ca mandatul să fie reînnoit.

Pentru aceste posturi pot candida doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Funcția de președinte și vicepreședinte nu pot fi ocupate de membrii de drept ai CSM sau de reprezentanții societății civile. Persoanele aflate în funcțiile de conducerile sunt alese prin votul membrilor plenului.

Cine sunt membrii noi ai CSM

Membrii noului Consiliu Superior al Magistraturii fac parte din mai multe instanțe, dar majoritatea sunt din București. Așadar, judecătorii din CSM sunt: Daniel Grădinaru – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Denisa-Angelica Stănişor – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe-Liviu Odagiu – Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache – Curtea de Apel Bucureşti, Ramona Graţiela Milu – Curtea de Apel Braşov, Mihaela-Laura Radu – Tribunalul Bucureşti, Narcis Erculescu – Tribunalul Dâmboviţa, Claudiu-Marian Drăguşin – Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Vasile-Alin Ene – Judecătoria Ploieşti.

Cei cinci procurori care fac parte din Consiliu sunt: Daniel Horodniceanu – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Emilia Ion – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Bogdan Silviu Staicu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Claudiu Constantin Sandu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Marioara Cătălina Sîntion – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Cei doi reprezentanți ai societății civile aleși de Senat sunt Fănel Mihalcea şi Ioan Sas, informează Agerpres.