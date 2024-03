Justitie Acuzații grave pentru Poliție. Bărbat nevinovat, dus în pădure și torturat







După comiterea crimei din Sibiu, autoritățile l-au reținut, dintr-o eroare, pe Lăcătușu Laurențiu, fost boxer, chiar în fața locuinței sale. A fost agresat fizic de către polițiști, care ulterior l-au transportat într-o zonă de pădure, unde a fost imobilizat cu cătușe.

Bărbatul implicat din greșeală în crima de la Sibiu povestește cum, pe 16 noiembrie, a fost sunat de soția sa pentru a merge acasă de urgență deoarece a văzut două persoane suspecte care se plimbau pe lângă gardul vecinului.

Crima de la Sibiu. Bărbatul reținut din greșeală depune plângere penală

Imediat ce a ajuns acasă, a fost abordat de două persoane care nu s-au prezentat, chiar dacă li s-a solicitat să prezinte o legitimație.

„În timpul acestor schimburi de replici au venit în jurul nostru încă aproximativ 15-20 de persoane coborâte din foarte multe mașini civile. Până să apuc să mai spun ceva, am fost lovit, coborât de pe moped și culcat la pământ.

În timp ce eram culcat la pământ, mi s-au aplicat foarte multe lovituri de picioare și, de asemenea, am fost lovit cu pumnii peste gură. Fac precizarea că a început să-mi curgă sânge din gură, eram foarte speriat și mă durea foarte tare tot corpul de la loviturile primite.

La această scenă a asistat soția mea, care ieșise la poartă și a încercat să se apropie și să mă șteargă de sânge”, a scris bărbatul în plângerea depusă.

Ulterior, a fost urcat în mașină și dus la poliție, iar polițiștii i-au spus că i se întâmplă toate lucrurile pentru că a condus mopedul fără cască în drum spre casă.

Bărbatul mărturisește că la bătaia din fața casei sale a luat parte și copilul lui de doar șapte ani, ce a văzut întreaga scenă.

Umilit de jandarmi și dus într-o pădure

Bărbatul acuzat din greșeală de crima de la Sibiu, în careAdrian Kreiner a murit, susține că a fost umilit de poliție când a fost pus să se dezbrace pentru a verifica dacă pe corpul lui sunt tatuaje. Ulterior, a fost dus într-o pădure de lângă Vâlcea, unde a fost predat jandarmilor.

„Am fost agresat și urcat în mașină și după mai mult timp am văzut pe un indicator „SIBIU” și am înțeles că am ajuns în orașul Sibiu. Când am fost coborât din mașină, am văzut o mulțime de reporteri care mă întrebau „dacă nu-ți pare rău că l-ai omorât”, „unde sunt banii?”, „ce ai făcut cu ceasurile?”

Mascații mi-au interzis să vorbesc și să comunic în vreun fel cu cei de la presă. Tot ei mi-au aruncat țigările, bricheta și mi-au tăiat curelele de la rucsacul pe care le aveam asupra mea.

Am fost dus într-o cameră de anchetă cu geam oglindă pentru identificare, am fost pus să mă plimb, să mă apropii de oglinda cu fața sau din profil.

După mai mult timp, a venit la mine un domn, pe care am înțeles că este procuror, și le-a spus mascaților să mă lase în pace pentru că se pare că a fost făcută o confuzie și chiar nu am ce să mărturisesc”, a mai scrie bărbatul în plângerea penală.

Crima de la Sibiu. Copilul fostului boxer trebuie să meargă la psiholog

Bărbatul acuză că nimeni nu a făcut cercetări înainte de a-l reține, pentru că astfel ar fi descoperit că înainte cu o seară el a fost împreună cu vecinul lui în curte, nu în Sibiu.

De asemenea, acesta spune că nu știa de crima de la Sibiu, deoarece muncește foarte mult pe timpul zilei iar seara nu mai are timp să se uite la televizor.

„Într-o societate în care sunt respectate drepturile omului și mai ales este respectată prezumția de nevinovăție, reținerea mea (chiar dacă e de neînțeles față de profesionalismul cu care ar trebui să se desfășoare o anchetă) nu trebuia făcută cu atâta violență, nu trebuia să fiu trântit și bătut cu pumnii și picioarele, mai ales în fața unui copil minor care de atunci are probleme psihice și comportamentale și necesită vizite la psiholog și tratament.

Ulterior m-am prezentat la IML și am scos certificat medico-legal, certificat din care să rezulte faptul că am fost agresat fizic”.

În plângerea penală bărbatul mai spune că nu cunoaște numele polițiștilor care l-au reținut și abuzat pe 16 noiembrie 2023, însă a făcut o solicitare către IPJ Dolj pentru a i se comunica numele acestora precum și datele de identificare, potrivit știripesurse.ro.